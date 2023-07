Le SDT, Meix-devant-Virton n'en veut pas!

Pour rappel, le SDT, document de près de 700 pages édité par la Région Wallonne, prévoit, à l'horizon 2050, de réduire l'urbanisation des zones rurales et une politique dite "Stop béton".

L'opposition plussoit cette analyse: "On refuse de voter ce point, car il ne peut pas être convenablement analysé dans un délai aussi court, explique Philippe Brynaert par voie de communiqué. Aussi, il ne permet pas aux conseils communaux de tenir compte de l'avis de la population. Il fait la part belle aux pôles majeurs (Mons - La Louvière, Charleroi et Liège) au détriment des autres centralités plus petites, il ne tient pas compte des zones rurales et donc de la situation dans notre province, il défavorise les villages au profit des centres de communes et enfin, il ouvre la porte au clientélisme dans l'attribution des permis de bâtir (car seul un permis sur quatre sera octroyé dans les zones excentrées, à la discrétion du Collège, N.D.L.R.)." Le plan est donc rejeté en bloc, à l'unanimité.

Les comptes du CPAS en boni

18 325 € de boni pour le CPAS en 2022, mais dû à des subsides reçus en 2023 pour l'année 2022 et à une dotation communale plus importante, le Receveur reconnaît qu' "il serait intellectuellement plus juste de dire que le résultat est égal à zéro plutôt qu'en léger boni". Comme partout ailleurs, l'indexation des salaires, les hausses des prix de l'énergie et l'inflation ne font pas du bien aux dépenses. Tous les mois, le CPAS a besoin de 55 000 € pour tourner: RIS, salaires. contre 50 000 € les années précédentes.

Arnaud Inglebert (Réagir) demande des comptes de résultats concernant le succès de la laverie et du service de repassage récemment installés. Il demande également si les accords passés avec la piscine de Virton resteront valides malgré le changement de gestionnaire. La présidente du CPAS, Catheline Hayertz, promet des réponses au prochain conseil.