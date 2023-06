Inauguration festive pour la maison multiservice à Gérouville

"Ce nouvel outil qu’est cette maison multiservice doit être connu par les habitants de notre commune et de la région. Il était donc normal de leur proposer diverses activités tout public entièrement gratuites, afin d’en faire profiter un maximum de monde", explique l’échevin de la Culture et du Tourisme Michaël Wekhuizen, organisateur de l’événement.

C’est ainsi que Qualité Village Gérouville proposera de 14 à 15h durant les deux jours une visite guidée du village. Réservations souhaitées au 063 67 67 71 ou karl.goffinet@meix-devant-virton.be.

Pas moins de huit auteurs locaux ont répondu présents et seront donc sur place pour une dédicace d’auteurs, soit un des deux jours pour certains, soit les deux jours pour d’autres, entre 15h et 18 h.

Mais qui sont-ils et que vont-ils nous proposer ?

Lucie Bernard: Quand viendra notre tour et Les ombres de Ménélir (duologies dystopiques) – Gérard Cady: La Route des linteaux en Gaume méridionale, Ecouviez, La Basilique Notre-Dame d’Avioth – Francis Cornerotte: Gérouville, village de Gaume. – Mélodie Du Coeur: Différents ouvrages des auteurs de la maison d’édition Plumes de Cœur Éditions – Jean-Luc Geoffroy: L ’Oscar èt l’Alfred à l’icole (roman en patois gaumais), El pètit prince (traduction en patois gaumais du Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry) – André Gillardin: Le Tournoi de Chauvency (adaptation d’un poème datant du Moyen Âge et considéré comme une référence historique majeure). – Daniel Hubert: A m’pourmoûnant das mès souv’nances, Promenade dans mes souvenirs. – Dominique Zachary: Les fRémissements du silence et P’tite hirondelle.

Les enfants et les ados ne seront pas oubliés ! Une lecture de contes pour les 2,5 à 12 ans est prévue à la bibliothèque le samedi, avec une première séance à 14h et une seconde à 15 h. Sans oublier une murder party pour les ados-adultes le dimanche à 16 h 30, toujours à la bibliothèque. Réservations souhaitées au 063/21 69 90.

Toutes ces activités sont entièrement gratuites et sont organisées dans le cadre de l’inauguration de la maison multiservice à Gérouville, en partenariat avec l’Office du tourisme, la Bibli de Mimie et Qualité Village.