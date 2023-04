Meix-devant-Virton: le projet de zones d’immersion temporaire avance, pour lutter contre les inondations

15 000 mètres cubes de retenues

Les trois ZIT permettront de retenir jusqu’à 15 000 mètres cubes d’eau en cas de fortes crues. Celles-ci seront situées dans les environs de la rue du Pargé, à Meix-devant-Virton. "Cela devrait améliorer sérieusement la situation, se réjouit le maire. D’autant plus que le réseau à la rue du Pargé a été refait. On sera en direct, avec une canalisation, de la rue du Pargé jusqu’à la rue de Virton avec un diamètre continu. Les tuyaux de sortie des ZIT seront calibrés pour ne pas submerger le réseau."

Des subsides importants

En début de séance, le Conseil a voté la première modification budgétaire de l’année. L’occasion d’annoncer l’octroi de trois subsides de la part de la Région wallonne pour ce projet de ZIT: un subside émanant du cabinet Borsus, les deux autres du cabinet Tellier (soit 610 000 € au total). "Cela fera sûrement quasi 100% des dépenses ", estime Pascal François. Le coût des travaux est estimé à 530 000 € auquel il faut ajouter 60 000 € d’achat de terrain ou encore les frais d’auteur de projet.

Du reste, la modification budgétaire tient principalement du transfert de 500 000 € du budget ordinaire au budget extraordinaire, afin d’éviter de devoir emprunter.

"Stop aux appels à projets"

Comme d’autres communes et instances, le Conseil a décidé de voter une motion adressée au ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, pour demander de cesser les appels à projets pour l’octroi de subsides. Ceux-ci sont chronophages et il est plus compliqué d’y répondre pour les petites communes, qui n’ont pas de services dédiés. Les conseillers demandent "un réel droit de tirage", autrement dit, une somme versée et utilisable à la discrétion des Villes.

Un autre point concernait la contribution financière pour la Zone de Police de Gaume. Pascal François attirait l’attention des conseillers au fait que la dotation allait sans doute augmenter pour les prochaines années, suite au projet de l’installation des bureaux dans la Villa Sainte-Lucie de Virton. Une certaine inquiétude était palpable, les conseillers et échevins regrettant de ne pas encore connaître le coût réel que cette rénovation engendrera.