Le 25e carnaval fait la fierté de Meix (photos)

Le carnaval est lancé. Trois jours de réjouissance et de liesse commencent. Le samedi est consacré aux enfants avec un concert de Gugga dans l’église, suivi d’un défilé dans la localité. Les organisateurs offrant ensuite un feu d’artifice.

54 chars et groupes et 1 200 figurants

C’est une première à Meix, mais probablement aussi dans la province: 54 chars et groupes se sont donné rendez-vous lors du cortège carnavalesque dominical. Un cortège très étoffé donc.

"Nous sommes en place depuis 13 h 30 et nous démarrons seulement alors qu’il est déjà 17 h 15", nous confie d’ailleurs un participant. Le soleil présent apaisait toutefois la longue attente.

©ÉdA

Le public était récompensé par l’ambiance du cortège et la grande variété des participants: groupes musicaux belges, français et suisses. À ceux-ci, il faut ajouter les chars venus de la région et principalement confectionnés par des clubs des jeunes.

Un spectateur nous raconte: "D’année en année, le cortège s’étoffe pour nous faire vivre un défilé exceptionnel haut en couleur". D’ailleurs, on a recensé plusieurs milliers de spectateurs.

Il faut savoir que les groupes les plus éloignés arrivent déjà le vendredi soir et que l’intendance est assurée par des bénévoles qui ont cuisiné 900 dîners le dimanche. On peut compter sur Chantal, Marie-Claire, Henri, Albert, Agnès et leurs familles. Aux repas, il faut ajouter les petits-déjeuners et soupers.

©ÉdA

Un jour de Pâques hors du commun

Le village de Meix-devant-Virton a vécu Pâques dans la joie, avec trois soirées dansantes, un grand carnaval, le tout sous une météo clémente.

Pour assurer cette fête, 150 bénévoles sont sur le pied de guerre.

Il y a 25 ans, les créateurs du carnaval lançaient l’idée qui a fait un sacré bout de chemin depuis lors, rassemblant aussi un maximum de représentants des autres carnavals.

Une édition qui a marqué les esprits, mais aussi l’entrée du carnaval dans la cour des grands.