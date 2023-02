L’ensemble du conseil communal, sauf le maire, s’est rallié à un amendement de la minorité proposant d’allouer le maximum de l’allocation de chauffage au club les Baskets à Gérouville. Le dossier fait débat depuis des semaines.

Le maire, Pascal François, dans un communiqué de presse, réagit à cet épisode et veut rassurer l’opinion publique dans sa commune: "Il n’y a aucune dissension entre les membres de notre majorité. Tout au plus il y a eu ce vote au conseil où je me suis retrouvé seul au sein de la majorité à voter contre l’amendement proposé par la minorité sur l’allocation chauffage au club les Baskets. Mes colistiers ont suivi ces amendements. Personnellement, j’ai voulu rester fidèle aux décisions prises au sein de notre groupe. Il ne s’agit pas de divergences de vues fondamentales entre nous, mais du respect, dans mon chef, d’une ligne de conduite arrêtée auparavant. Il peut arriver que, au sein du collège, nous ayons des appréciations différentes, ce qui enrichit le débat. Nous arrêtons ensuite une position qui intègre au maximum toutes les sensibilités de chacun et qui traduit la richesse de nos débats."

Tout le monde a suivi le 1er échevin

Nous avons interrogé aussi des membres de la majorité pour vérifier si tout le monde était toujours bien derrière Pascal François… Cela semble être le cas. Le collège communal et l’ensemble du groupe de la majorité affirment toujours faire bloc autour du maire et se préparer ensemble en vue des prochaines élections communales, dans un an et demi.

Qu’est-ce qui s’est passé alors lors de cette séance communale 9 février ? D’après nos infos, lors du vote, le maire Pascal François s’est trouvé isolé un peu par hasard parce que le 1er échevin, Bruno Watelet, a dit oui lors de ce vote à cet amendement proposé par la minorité sur l’allocation chauffage au mouvement les Baskets. Et comme le 1er échevin était le premier à voter et dire oui, tous les autres élus de la majorité ont à leur tour voté positivement, pensant que c’était le bon sens et que cela apaiserait le conflit.

Seul le maire Pascal François a voté non et donc s’est retrouvé isolé.

Le groupe de la majorité estime que l’incident est clos.

Il n’empêche qu’il n’est pas banal qu’un bourgmestre se fasse désavouer par son propre groupe en séance publique.

Mariages

Autre précision apportée par le maire François par rapport à notre article publié samedi.

Des mariages pourront désormais avoir lieu à la maison de village de Gérouville, oui, mais pour les seuls cas de force majeure où lorsqu’un des mariés est PMR. Pour le reste, les mariages seront toujours célébrés en la maison communale de Meix-devant-Virton.