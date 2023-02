Gouvy, Meix et Arville lauréates d'un prix architectural et durable

Trois catégories récompensées

Trois récompenses ont été attribuées fin décembre lors d’une remise de prix, dans trois catégories différentes. La première concerne l’espace public, c’est-à-dire la création, l’aménagement ou la valorisation d’espaces publics, parcs et jardins ou équipements récréatifs. La deuxième récompense un projet s’étant concrétisé au niveau d’un bâtiment via la construction, la transformation ou l’aménagement de bâtiments/façades, publics ou privés. Enfin, la troisième catégorie met en avant un projet mobilisateur ou une démarche immatérielle visant à valoriser le cadre de vie, comme une charte, un inventaire, des schémas ou des signalétiques. Cette deuxième édition a reçu 16 candidatures, dont 14 répondaient aux critères de pré-sélection, soit 4 dans la catégorie Espace public, 7 dans la catégorie Bâtiment et 3 dans la catégorie Projet mobilisateur ou démarche immatérielle. Toutes ont été débattues par le jury. Celui-ci se composait de membres de l’ordre des architectes de la province de Luxembourg, d’école d’architecture ou du secteur culturel.

Voici le tour des trois lauréats de cette édition 2022.

1. Catégorie Espace public

C’est la place d’Arville, ou place du Lumçon, dans la commune de Saint-Hubert, qui remporte le prix Espace public. Il s’agissait ici d’aménager un espace de convivialité, inexistant auparavant, dans le cadre du Programme communal de développement rural (PCDR). Inaugurée en 2018 par la Commune, la place d’Arville contient une piste de pétanque, des bancs, un préau, de l’éclairage et une petite plaine de jeux. Les différents membres du jury ont retenu ce projet pour plusieurs raisons. Non seulement il crée une réelle centralité dans le village, mais il propose aussi un véritable espace de rencontre destiné à tous les âges.

2. Catégorie Bâtiment

Cette candidature portait sur le projet de cabinets médicaux et de logement tremplin à Meix-devant-Virton. L’objectif était de lutter contre la pénurie de médecins généralistes sur son territoire. Pour ce faire, la Commune a réaménagé une ancienne grange située en plein cœur de village, revalorisant ainsi un bâtiment sans affectation tout en préservant ses caractéristiques particulières et en lui permettant de remplir le rôle d’utilité public majeur que représente l’accès aux soins de santé, particulièrement en zone rurale. Ici, le jury a apprécié la zone géographique définie et le fait que ce projet réponde à une demande et à un besoin primaire des citoyens.

Le fait que ces cabinets médicaux servent au maintien de la cohésion sociale dans la commune joue également.

3. Catégorie démarche immatérielles/projet mobilisateur

Cette catégorie met en avant le moulin de Montleban (Gouvy), remis en service début 2022 après 60 ans d’inactivité. Jean-Marie Massard, propriétaire du lieu, l’a restauré à l’identique.

L’activité principale est de moudre et mettre en vente les farines produites sur la ferme familiale. Des visites guidées pour les écoles et les amoureux du patrimoine sont également organisées. Ici, c’est le côté durable qui a séduit, de même que le développement d’un circuit court et le fait de conserver un savoir-faire et de le faire perdurer. Le petit plus ? Ce sont les entreprises locales qui se sont chargées de la rénovation.

Ces trois projets sont différents, mais apportent une véritable plus-value à leur village respectif.

Chaque maître d’ouvrage a reçu la somme de 1500 euros.