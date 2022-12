Noces de palissandre, diamant et or célébrées à Meix-devant-Virton

Pour la présidente du CPAS, ce qui compte, en cet instant présent, "c’est de célébrer ces décennies passées ensemble, ces chemins de vie parcourus main dans la main, ces obstacles de la vie que vous êtes parvenus à franchir et qui font que vous êtes là, ensemble, aujourd’hui."

Elle terminera par ce souvenir: "Je me souviens avoir un jour demandé à un couple d’amis de mes parents, qui avaient célébré leurs 60 ans de mariage, quel était leur secret. Ils m’avaient tout simplement répondu une phrase magnifique: nous sommes d’une génération dans laquelle, lorsque quelque chose ne marche pas, on ne le jette pas, on le répare."

Voici la liste des couples présents à la cérémonie et ceux qui ont eu un empêchement.

Présents:

Palissandre: Camille Gomez et Françoise Gomez de Sommethonne, mariage le 25-05-1957.

Diamant:

Remy Van Malderen et Jeanne Lurson de Meix-devant-Virton, mariage le 01-09-1962.

Les couples en or:

Yves Bouchoms et Françoise Van Pruyssen de Robelmont, mariage le 17-03-1972 - Armand Fiévet et Marie-Thérèse Jadot de Villers-la-Loue, mariage le 29-03-1972 - Léon Boulanger et Monique Toulmonde de Robelmont, mariage le 15-07-1972 - Marcel Jacques et Josiane Féry de Sommethonne, mariage le 28-07-1972 - Léon Oblin et Patricia Rossignon de Villers-la-Loue, mariage le 18-11-1972

Absents:

Diamant:

Jacques Roussel et Marie-Louise Caussieu de Meix-devant-Virton, mariage le 07-05-1962 - Maurice Richard et Yvonne Legendre de Sommethonne, mariage le 11-06-1962 - François Rosmant et Marie Piérard de Meix-devant-Virton, mariage le 04-08-1962.

Or: Gabriel Dupont et Josine André de Meix-devant-Virton, mariage le 18-03-1972 - Étienne Poncin et Marie-Laurence Féry de Sommethonne, mariage le 19-10-1972.