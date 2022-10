Tout a débuté en plein confinement, le 7 juillet 2020, par un drame qui a marqué le petit village d’Houdrigny (Meix-devant-Virton). Un villageois, marqué par des soucis personnels et ne supportant plus la solitude due aux mesures imposées pour faire face à la crise sanitaire, est sorti de chez lui et s’est suicidé en s’immolant après s’être aspergé d’essence.

Une dame, habitant juste en face, a filmé la scène et a envoyé la vidéo à ses filles qui l’ont diffusée sur les réseaux sociaux. Un journaliste de l’édition luxembourgeoise de La Meuse – Sudpresse l’a alors diffusée sur le site du journal.

« Il n’y avait aucun intérêt journalistique dans cette diffusion »

Le frère de la victime apprend cette diffusion par hasard et est ulcéré. Il intente un procès contre la dame qui a filmé la scène et contre le groupe de presse. Il réclame 8 000 € de dommage moral par l’intermédiaire de son conseil, Me Patrick Davreux.

"Il y a une recherche du sensationnel, une atteinte à la dignité de la personne décédée et une atteinte au travail de deuil des proches. Moralement, je trouve cela inadmissible, assène Me Davreux. Mais il y a en plus une faute qui doit être condamnée. Preuve en est que ce journal est le seul média qui a pratiqué de la sorte. Il n’y a aucun intérêt journalistique à diffuser une telle vidéo."

Il a réclamé 8 000 € à chacune des deux parties prévenues. "L’action de mon client n’est pas vénale. Il reversera l’argent à des associations. Il veut surtout que de telles pratiques ne puissent pas se reproduire." précise l’avocat

Nos confrères ont confié leur défense à Me Étienne Wéry, avocat bruxellois, référence dans les droits de la création et de l’innovation. "Il ne faut pas bafouer le droit à l’image, plaide son collaborateur, Me Philippe Navez. En diffusant cette vidéo, il y a une volonté d’informer le public. Ce n’est pas du sensationnalisme, c’est de la liberté d’expression." Il a demandé à la juge de dire l’action irrecevable ou à défaut de ramener la condamnation à un euro symbolique.

Pour défendre la dame qui a pris la vidéo, Me Dimitri Soblet estime que la malheureuse personne qui a mis fin à ses jours a délibérément choisi de donner une visibilité à son acte. "Il aurait pu se suicider dans un grenier ou dans une cave à vin, mais il l’a fait aux yeux de tous, sur la place de son village" relève-t-il.

Me Soblet a reconnu que sa cliente n’avait pas eu le bon réflexe en filmant la scène, mais a rappelé qu’elle avait essayé de l’aider à se sauver. "Elle regrette son geste et ne le referait plus, conclut-il. Mais nous sommes devant un tribunal pour appliquer la loi et pas pour faire de la morale."

Le tribunal rendra son jugement le 8 novembre.