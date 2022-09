Il en est déjà à son 30eouvrage publié et mercredi, en présentant son nouveau livre dans un établissement de Montmédy à deux pas de la frontière belge, Gérard a multiplié les anecdotes sur la rédaction de son nouvel opus. Avec tout l’enthousiasme parfois débridé qu’on lui connaît.

"J’ai passé au total 6 six ans à m’intéresser à Avioth.: 2 ans pour écrire la vie du village, 2 ans sur la partie intérieure de la basilique et 2 ans encore sur l’extérieur de l’édifice religieux."

Le 2elivre référence sur Avioth

Préfacé par l’ancien sénateur-maire de Virton Pierre Scharff, auteur lui-même d’un ouvrage de référence sur Avioth en 2011, Saisons d’éternité, le nouvel ouvrage de Gérard Cady s’intitule La basilique Notre-Dame d’Avioth. Intérieur.

Fort de 322 pages et rempli de multiples documents historiques – plusieurs inédits – et de photographies du chœur, des travées, des stalles, des statues, des vitraux, des chapelles, ce bel ouvrage a été imprimé chez Michel Frères à Virton.

Il bénéficie d’une mise en page aérée grâce au talent de la graphiste Catherine Diakodimitris, de Toernich (Arlon) et de l’apport de quelques dessins du jeune Elia, 13 ans, fils de l’auteur.

«Un lieu d’humanité»

Au XIIe siècle, le petit village d’Avioth n’était, selon le manuscrit Bref recueil de l’état de l’église Notre-Dame d’Avioth, écrit en 1668 par Jean Delhotel, curé d’Avioth, qu’un "lieu inhabité désert, plein de bosquets et d’épines, fort sté rile, de pe u de rapport et peu fructueux…"

Jusqu’à la découverte d’une statue de la Vierge puis un pèlerinage qui s’est perpétué au fil des siècles.

La "basilique aux champs"et ses deux tours-clochers nous attendent toujours là en terre meusienne, dans le jardin de la Belgique. Qu’est-ce qui fait alors l’attraction de cette basilique pour des milliers de visiteurs venus chaque année de France, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Pays-Bas?

Dans des mots inspirés par… la grâce de Notre-Dame d’Avioth, l’abbé Daniel Vannesson, ancien curé de la paroisse de Notre-Dame du pays de Montmédy écrit joliment ceci dans le livre de Gérard Cady: "Toutes les personnes qui prennent le temps d’habiter un peu la basilique, qui y consacrent un peu plus de temps que celui nécessaire à quelques photos, même s’ils ne connaissent pas le langage de la foi, témoignent que ce lieu les pacifie, les intériorise, les grandit en quelque sorte. Plus qu’un lieu chrétien, la basilique d’Avioth est un lieu d’humanité (avec toute la densité que l’on peut donner à ce mot). Si nous la réduisions à un patrimoine architectural qui se visite, nous lui infligerions un dommage qu’aucune politique culturelle ne pourrait réparer."

Cette attraction de la basilique d’Avioth est tellement réelle, au plan énergétique, que son orientation et l’emplacement de son chœur par exemple n’ont pas été faits au hasard, mais sont le fruit de pôles géobiologiques et de points énergétiques depuis des siècles. Dans le livre de Gérard Cady, Christine Pierlot et Benoît Claude, détaillent tout leur ressenti à ce sujet.

En dédicaces dimanche

Gérard Cady, qui travaille à la rédaction de nouveaux livres sur Ruette et Montmédy-Bas ("il me faudra bien 5 ou 6 livres différents, rien que sur Montmédy!", dit-il), dédicacera son nouvel ouvrage à la basilique d’Avioth ce dimanche 18 novembre, dans le cadre des Journées du patrimoine en France (il sera présent de 10 à 12 et de 14 à 18h).

Sachez encore que l’ouvrage est vendu au prix de 30 €, à Virton à la librairie la Dédicace, au SI rue des Grasses Oies ainsi qu’à la librairie-imprimerie Michel Frères, ainsi qu’à la Maison de la Presse à Montmédy et à l’épicerie d’Avioth.