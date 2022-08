Unanimité pour un nouveau projet de crèche à Meix

Tout n’est, semble-t-il, pas perdu, puisqu’un un point de l’ordre du jour du conseil communal meixois était consacré à la création d’une crèche à Meix-devant-Virton. Céline Lenoir, qui est déjà propriétaire d’une crèche sur la commune d’Étalle, désire en ouvrir une seconde à Meix. Le projet prévoit une capacité de 21 places. Céline Lenoir est titulaire de toutes les agréations."Nous avions en effet eu l’idée de construire une crèche à Houdrigny mais, petit à petit, nous nous sommes rendu compte que les frais d’investissement et de gestion étaient trop lourds à supporter pour les finances communales,justifie le bourgmestre Pascal François.Ce nouveau projet s’assimile donc à du pain bénit. Il s’agit d’un dossier en or. Ces personnes ont du mérite et c’est pour cela que la Commune les aide via un subside extraordinaire".