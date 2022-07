Une pièce de théâtre

Les Gérouvillois ont abordé cette fête avec une pièce de théâtre "Le retour de l’orme", retraçant la vie du village et celle du tilleul. La pièce a été écrite et mise en scène par Marcel Fourny, sur base d’une pièce précédente écrite. dans le cadre des 950 ans du village. "L e tilleul y prenait une place de choix. Ce sont plus de 20 acteurs et l’harmonie de Gérouville qui faisaient revivre ce conte hors du commun",précise l’auteur Marcel Fourny.

Le très nombreux public a assisté aux deux représentations en plein air, dans un cadre merveilleux: l’une en matinée et la seconde en après-midi. Cette pièce jouée par des acteurs locaux, mais aussi d’ailleurs (Tintigny, Villers…) était une réelle innovation."Pour créer cette pièce, je me suis servi de très nombreuses archives que je possède et qui m’ont déjà aidé dans l’écriture de ma première pièce. Mon idée était de remettre ce patrimoine en avant à l’aide de saynètes qui constituaient le thème et la vie d’antan",souligne Marcel Fourny.

L’histoire se situait à la sortie de la guerre, avec la présence du bourgmestre, du curé, du maître d’école et les différentes anecdotes qui constituaient la vie du village. L’Harmonie locale a apporté un air de musique, rappelant ces heures de gloires anciennes lors desquelles l e tronc de l’orme était rentré dans Gérouville tiré par un cheval de trait."À un mètre du sol, il avait une circonférence de 25 mètres et à hauteur d’homme 14 mètres".

Pour réaliser cet énorme travail, Marcel Fourny a pu compter sur ses acteurs qui ont répété de manière hebdomadaire depuis mars dernier,

Une journée animée de toutes parts

La place du village, voisine du Tilleul, accueillait des chapiteaux pour rassasier les 160 personnes qui avaient réservé le repas campagnard. L’ambiance était au beau fixe et le village en pleine effervescence.

L’après-midi faisait place aux danses folkloriques des "Houlines" et aussi la danse des "Baskets", deux groupes locaux, il faut souligner.

À l’occasion du centenaire de l’orme, les organisateurs ont également mis en vente des magnets illustrés par une photo du tilleul au prix de 4 €.

Un livre au prix de 6 € avec une préface du Supérieur d’Orval et du bourgmestre Pascal François était également mis en vente.