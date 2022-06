Une année 2022 difficile pour le CPAS de Meix-devant-Virton

Le receveur Philippe Dekoker conclut: "Quant à nos recettes, j’émets une attention sur nos nouvelles activités atelier et repassage et laverie automatique; à ce jour, nous sommes confrontés à des indicateurs de début d’activité. Nos dépenses ordinaires s’emballent, il faut en être conscient et adopter une attitude prudente, c’est-à-dire contrôler dépenses et recettes".

Concernant la modification budgétaire de la commune, la receveuse, Nadine Denis, dit que "la période est très compliquée et suggère d’appuyer sur la touche pause pour maintenir les dépenses" .

À cela la minorité intervient: "Nous n’approuvons pas cette modification budgétaire: l’augmentation de l’endettement voulue par le collège nous inquiète alors que les coûts de l’énergie et des combustibles s’emballent et que des augmentations de l’intervention communale pour le CPAS sont annoncées comme inévitables. Vous prévoyez plus de 2300000 € d’emprunts dont 744000 pour l’itinéraire intervillages".

Le bourgmestre Pascal François répondra que des projets sont supprimés actuellement.

Aménagement d’un espace public

Un marché vise la mission d’auteur de projet et de surveillance pour l’aménagement d’un nouvel espace public à la rue de Gérouville à Meix-devant-Virton. Il s’agit d’une placette constituée d’usoirs situés à droite de la N88 en venant de Gérouville. L’ensemble de la surface s’étend à 10 ares. La commune souhaite réaménager cette place en concertation avec les riverains concernés et avec l’accord du service public de Wallonie et de l’urbanisme.

Le marché est divisé en 7 tranches, la première ferme et les suivantes conditionnelles. Le montant estimé de ce marché s’élève à 30000 €, TVA comprise, Il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable.

"Les aménagements possibles étant limités, est-il vraiment nécessaire de passer par un auteur de projet vu son coût et l’évolution prévisible des augmentations de dépenses de la commune? , interroge Philippe Brynaert (minorité). Les ouvriers communaux, ne pourraient-ils pas réaliser les travaux, à commencer par l’entretien de ce qui existe? Ne pourrait-on pas plus impliquer les riverains en leur demandant de rentrer un projet concerté? Cela pourrait créer une dynamique de collaboration et les inciter à prendre le projet en main. Ils prendraient plus soin de cet espace plutôt que de considérer que c’est à la commune à tout faire".

C’est difficile d’impliquer la population. De plus les ouvriers communaux ne savent pas paver et mettre des bordures, et il faudra établir un cahier de charges ce que les employés communaux ne savent pas faire.

En passant par un auteur de projet, on aura un dossier prêt lorsqu’un appel à projet subsidié sera lancé.

Le bourgmestre demandera aux ouvriers communaux, d’entretenir la place.