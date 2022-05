Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans un tournant et la voiture a terminé sa course contre un arbre, à hauteur de la voie de chemin de fer entre Virton et Florenville.

Les pompiers d’Etalle, Arlon, Virton sont intervenus sur les lieux.

Malheureusement, le conducteur, un jeune homme de 31ans de Meix, a été éjecté et décédé sur place. La police de Gaume est aussi intervenue. De même que le bourgmestre de Meix, Pascal François, qui s ‘est rendu sur les lieux.