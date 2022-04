Jacques Cornerotte est sans doute de ceux-là.Résident à la maison de repos de Rouvroy depuis quelques années à la suite d’une maladie qui le pénalisait fortement, Jacques Cornerotte s’est éteint beaucoup trop tôt.Il n’avait que 66ans.

Il laisse avec un immense chagrin sa multitude d’amis, mais aussi en premier lieu ses deux enfants, ses petits-enfants ainsi que sa chère maman, Paulette Cornerotte-Dupont, de Valansart.

Sensible à l’aube naissante

Né le 10 juin 1955à Meix-devant-Virton, Jacques Cornerotte a vécu toute son enfance et sa jeunesse dans le village gaumais.Régent littéraire, il a commencé à enseigner au Pensionnat des religieuses à Virton qui ne s’appelait pas encore le CNDB.

Ce touche-à-tout de la Gaume, de sa nature, de sa poésie, a par la suite travaillé pour la Fondation rurale de Wallonie, pour la Province de Luxembourg et aussi à la Maison du tourisme de Virton, où son talent de graphiste excellait.

Très marquée par la disparition de son ami Jacques qui affectionnait la forêt et la photographie comme elle, Françoise Lutgen, directrice du Centre d’Art contemporain du Luxembourg, nous dit que "Jacques Cornerotte faisait partie de ces êtres rares, humbles et doux, terriblement sensibles, poètes écorchés, tournés vers les êtres vrais, attentifs à la nature qui nous entoure, épris de choses simples, façonnées avec patience, silence et passion. Il m’a appris beaucoup sur les oiseaux, les arbres, le patrimoine, l’histoire de Gaume et d’Ardenne. Il chérissait les mots, la poésie des mots et veillait à les choisir avec soin. Son regard aiguisé de photographe était celui d’un grand contemplatif. Nous partagions une même affection pour les aubes de brume, les vibrations de la lumière, en forêt, les variations de saisons, les ciels changeants.

Aujourd’hui, je regarde le printemps qui éclabousse tout, j’ouvre quelques ouvrages auxquels il avait contribué, comme “Le guetteur de matins”, si touchant, coécrit avec son amie, Anne Léger. Ces livres sortent d’une grande bibliothèque qu’il avait façonnée de ses mains, par amitié, et par amour du travail du bois, un art qu’il avait hérité de son papa" , témoigne encore Françoise Lutgen.

Proche de l’univers de Beaucarne et Giono

Autre ami inconsolable, le Virtonnais Patrice Breno, éditeur de la revue littéraire Traversées pour laquelle Jacques Cornerotte traitait la mise en page et l’iconographie depuis l’année 2011.

" Jacques Cornerotte est parti, nouvelle étoile, et a rejoint Julos Beaucarne, Jean Giono, Antoine de Saint-Exupéry, Stevenson et tant d’autres dont il me parlait si souvent , écrit Patrice Breno. Jacques survole sa Gaume chérie, ses Cévennes de cœur. Poète accompli en actes, en écriture, photos, peinture, chant, musique et paroles, Jacques est de ces amis dont la perte est une déchirure tellement forte.

Les photos de Jacques, ses textes, étaient admirables et d’une sensibilité à nulle autre pareille. Nous conversions de tout, du monde, de la littérature, de la poésie, de la musique, des paysages. Passionné, les yeux grand ouverts sur tout, une lucidité à toute épreuve" , termine Patrice Breno.

Les funérailles de Jacques Cornerotte seront célébrées en l’église de Gérouville ce mercredi 20 avril à 10h.