Le prévenu est condamné pour des infractions sévères à l’Urbanisme.

Dans les trois mois, il devra remettre en état les lieux qu’il occupe sur une maison en chantier à Houdrigny, c’est-à-dire qu’il devra y retirer les containers et les déchets qui s’y trouvent depuis l’année 2013!

S’il n’obtempère pas dans les trois mois, la Région wallonne et le collège communal de Meix-devant-Virton pourront procéder eux-mêmes à l’évacuation des containers et des déchets et facturer l’ensemble des frais au prévenu de Villers-la-Loue.

Selon les attendus du jugement, " le prévenu avait déjà été sommé il y a six ans de respecter la réglementation et il n’y a jamais donné aucune suite."

Après un incendie

Comment en est-on arrivé là?

MeAudrey Lissoir, la jeune avocate représentant le collège communal de Meix, partie civile, s’en est expliqué à l’audience devant le tribunal correctionnel. "Les faits débutent en janvier 2013. Le prévenu et sa compagne sont victimes d’un incendie.Leur immeuble à Houdrigny était en travaux au moment du sinistre. Des containers sont placés à titre provisoire. En 2016, la situation n’a pas évolué et la police demande à l’intéressé d’introduire un permis d’urbanisme.Six ans plus tard, les containers peuvent être considérés comme une installation fixe puisqu’ils sont restés sur place pendant 9ans!"

MeVersailles, autre partie civile pour le fonctionnaire délégué (Urbanisme), dit aussi que certes, selon le CoDT, un container n’est pas une installation fixe, mais les maintenir sur place pendant 9ans démontre que " cette installation était destinée à rester en place ".

Pour le prévenu, MeBertrand Billot avait invoqué les problèmes financiers de son client, qui souffre en plus de fibromyalgie. " Pourtant, son chantier avance tous les ans, nous pouvons le prouver ", avait plaidé MeBillot.

Le tribunal a eu une autre lecture et ordonne donc l’enlèvement, dans les 3mois, des containers et des déchets.