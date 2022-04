Maison multiservice et place bientôt relookée à Gérouville

Beaucoup de contraintes peuvent perturber les projets. Prenons le cas de l’accès à de très nombreux garages qui ne peuvent trouver d’autres solutions d’accès.

Ce projet peut être subsidié à 80% sur un minimum de 200000€. Les conditions et le mode de passation ont été approuvés. La Commune réunira les Gérouvillois le 25 avril pour leur présenter le projet.

Itinéraire inter-village – Traversée du bois Lavaux

Autre projet, l’aménagement d’une voie lente sur un chemin forestier, dans le bois dit "Bois Lavaux" entre Meix-devant-Virton et Houdrigny (Berchiwé). Distance, environ 1500 mètres.

Afin de rendre cette voie praticable pour des vélos, une fondation béton de 2,5 m de large doit être réalisée sur ce tronçon. Cependant des convois forestiers devront toujours pouvoir passer sur cette voie. Une signalisation adaptée devra être envisagée. Les bois étant en zone Natura 2000, une demande de permis devra être déposée et cette mission est totalement comprise dans le prix.

Deux trajets sont proposés, un trajet qui traverse le bois (chemin à créer?) et un autre qui contourne partiellement le bois en utilisant un chemin existant. En fonction des décisions conjointes de la Commune, de la DNF et du SPW, un itinéraire sera préféré à l’autre.

Le montant estimé du marché s’élève à 24793 € HTVA ou 30000€, 21% TVAC.

Restauration de la Croix de Justice

"Cette Croix de justice n’a pas d’histoire, mais elle a toujours été appelée “Croix de Justice”",explique le bourgmestre Pascal François. Il s’agit de réparer et renforcer le socle sur lequel repose cette croix qu’il a fallu alléger dans l’attente des travaux, car la sécurité faisait défaut. C’est aussi l’occasion de la rénover, car les dernières interventions en la matière remontent à de nombreuses années.

Le montant estimé de ce marché s’élève à 20399 € HTVA ou 24683 €, 21% TVAC. L’estimation ajustée est approuvée et des subsides seront sollicités auprès du ministère des petits patrimoines.

Partenariat entre Meix-devant-Virton et Rouvroy

Un partenariat entre la commune de Meix-devant-Virton et la commune de Rouvroy, pour la planification d’urgence et d’intervention et la gestion de crise, permettra de mutualiser et de mobiliser des moyens humains, matériels et organisationnels plus importants pour faire face à l’urgence tout en limitant les conséquences sur les services à maintenir pour les citoyens non impactés. Ce partenariat permettra également d’organiser de courtes formations spécifiques et des exercices à l’attention des agents communaux pour développer et maintenir leurs compétences en la matière.