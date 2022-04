" Nous avions peur en début de semaine mais quand nous avons vu la météo ce matin, nous étions très contents. Pour nous, ce week-end est une réussite. Nous avons plus de monde que d’habitude et même si le nombre de chars est légèrement inférieur, les groupes régionaux ont répondu à l’appel. Le bilan est exceptionnel", s’enthousiasme Nicolas François, vice-président du comité.

Le carnaval de Meix étant l’un des seuls organisés cette année dans la région, le public a donc répondu présent.

De l’originalité dans les chars

Pour clôturer ce week-end festif ponctué de concerts, bals et spectacle pour enfants; petits et grands ont pu assister à la cavalcade réunissant 41 chars et groupes venus de Gaume, de Belgique mais aussi de l’étranger (Suisse et France notamment). Avec les confettis et serpentins, les plus jeunes ont pu s’en donner à cœur joie tandis que les Pierrots d’Arlon, le club des jeunes de Bellefontaine et leur Tikibar, ainsi que les Clock’s de Lausanne mettaient l’ambiance.

Cette année, les groupes ont fait preuve d’originalité pour décorer leurs chars, la palme revient aux Mérouvillois et leur char aux couleurs de… Noël.

Clôturant le cortège, le nouveau prince carnaval intronisé Marc Ier (Marc Blaise) et sa cour ont également pu saluer la foule et gâter les enfants en lançant des bonbons.