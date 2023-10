Dix jeunes nouveaux élus pour Martelange

Ce jeudi soir, grande effervescence en la salle des mariages de la maison communale, où ils ont prêté serment devant le bourgmestre Daniel Waty, l’échevine de la Jeunesse Cindy Feller et autres autorités communales. Une salle comble pour la circonstance ; parents, grands-parents et même parrains et marraines de certains, ayant fait le déplacement pour assister à cette prestation de serment.

Les élèves de la 3e à la 6e année primaire ont dû se prononcer pour élire leurs représentants. Des candidats qui ont tenté de séduire l’électorat en présentant leurs idées pour la jeunesse au travers d’affiches, slogans, des spots vidéos sur YouTube, réalisés avec l’aide de Sylvain Cotman, employé de communication pour les communes de Martelange et Fauvillers.

Merci aux jeunes élus 2021-2023

À l’issue d’élections à la maison de village, les élèves de 6e année primaire assurant le rôle des assesseurs, dix candidats ont été élus. Pour l’École libre: Cambier Feller Archibald, Servais Louis, Perez Rinçons Émile et Nassreddine Mahdi. Pour l’École de la Communauté française: Heraud Ines, Erpelding Aaliyah, Ferris Charlie et Bourtembourg Victoria. Hors écoles de Martelange: Manon Daloze et Romane Dickenscheid.

Les huit anciens "jeunes" mandataires (Maxime Berckmans, Téa Peche, Sofia Landres et Alexi Detro, Lida Kabirzada, Corentin Jacoby, Naël Lahrach et Meysseme Lebchek) ont quant à eux été congratulés et ont reçu un petit cadeau pour leur travail accompli ces deux dernières années.

Un mandat qui sera ponctué de petites actions comme l’aide à saint Nicolas dans la distribution des bonbons, l’aide aux petits lors du ramassage des œufs de Pâques ou encore l’opération Arc-en-ciel…

À côté de cela, ils travailleront ensemble pour la mise en œuvre d’un projet plus conséquent, spécialement dédié aux enfants des trois villages de la commune.