Thierry Kenler joker d’un Daniel Waty encore indécis à Martelange

Deux conseillers supplémentaires en 2024

C’est qu’il faut répondre à l’augmentation démographique importante. Il y a une dizaine d’années, Martelange comptait moins de 1500 habitants. Au 31 décembre 2023, elle franchira officiellement la barre des 2 000 habitants. Un cap qui entraîne l’augmentation du nombre d’élus qui va passer de 9 à 11, soit deux conseillers supplémentaires.

Mais qui sera candidat pour diriger la Commune ? Daniel Waty (Union communale), qui occupe la fonction mayorale depuis 5 mandats ne se prononce pas encore, même s’il se dit qu’il pourrait ne pas rempiler pour un sixième. "Je n’ai pas encore pris ma décision. Il est trop tôt pour le dire. J’aime bien ce que je fais et je suis content de notre bilan. La commune évolue très bien. En politique, il ne faut pas dévoiler ses cartes trop vite. On commence seulement à élaborer notre liste. On cherche des candidats, ce qui n’est pas évident parce qu’il y a un désintérêt total des gens pour la politique, particulièrement chez les jeunes. C’est un mandat qui prend du temps. Pour les Martelangeois qui travaillent au Grand-Duché, c’est difficile. La politique nécessite d’être disponible en soirée, le week-end."

Si la présidente du CPAS Cindy Feller se représente en 2024, la Première échevine Patricia Wagner vit quant à elle sa dernière année politique au sein du collège. Elle ne souhaite pas rempiler. Son collègue échevin Stéphane Mertz devrait lui aussi quitter la politique communale, pour raisons professionnelles.

Une voie royale pourrait dès lors s’ouvrir devant Thierry Kenler, le second échevin. Quels que soient les candidats, l’objectif pour la liste Union Communale, étiquetée Les Engagés, est de rester dans la majorité. Une majorité absolue. Mais face à qui ?

Quel(s) adversaire(s) ?

Il faut rappeler qu’en 2018, les Martelangeois avaient le choix entre deux listes dont "Mieux Vivre Ensemble" (MVE) emmenée par Olivier Dufond, un nouveau venu en politique. MVE avait raflé 4 sièges sur 9, laissant une courte majorité absolue à la liste du mayeur. Un beau résultat sur papier pour cette nouvelle liste mais qui ne semble pas avoir concrétisé son score autour de la table du conseil communal.

Le chef de groupe MVE, Olivier Dufond, est très souvent absent pour raisons professionnelles, laissant ses trois colistiers parfois bien seuls dont Rolande Kerger qui a pris peu à peu les rennes de la minorité. Une première expérience politique quelque peu décevante. "A Martelange comme dans d’autres Communes, quand on se trouve dans la minorité, ce n’est pas très commode. Il y a un peu de frustration de ne pas être entendus. Il y a eu très peu de voix entre les deux listes. Les scores étaient très serrés et la majorité ne le voit pas ! Les questions que l’on pose au conseil ne reçoivent pas toujours de réponses. C’est facile quand on est dans la majorité de mener des projets. Ma première expérience en politique m’a permis de déceler certaines personnalités, c’est intéressant", souligne Rolande Kerger.

Cette dernière reste également très vague sur l’avenir du groupe. "Des contacts sont pris actuellement. Nous communiquerons en temps voulu."

Y aura-t-il à nouveau une liste Mieux Vivre Ensemble en 2024, une autre liste verra-t-elle le jour ? Seule certitude à ce stade, la présence d’une liste "Union Communale". Autant de possibilités qui pourraient rebattre les cartes à l’aube du prochain scrutin communal.