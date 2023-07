Warlomont et Zervakis à Martelange

Kevin Warlomont et Constantin Zervakis enfileront les couleurs Jaune et Rouge de Martelange l’an prochain. Les deux anciens Habaysiens et Freylangeois, un milieu de terrain ancien soulier d’or et un ailier surnommé le dribbleur fou, vont sérieusement renforcer une équipe, dorénavant drivée par Clément Lommers, qui vient d’échapper miraculeusement à la relégation en P3.