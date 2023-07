On apprend que des discussions bien avancées entre Martelange (P2A) et Kevin Warlomont, l’ancien soulier d’or, passé par Virton, Bertrix, Libramont et Freylange, sont sur le point d’aboutir. Un fameux renfort pour les Ardoisiers, qui ne désespèrent pas de dénicher encore l’un ou l’autre oiseau rare.