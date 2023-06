Un futur projet immobilier au cœur de la cité martelangeoise

Le bourgmestre Waty précise: "L’ancienne scierie-menuiserie est depuis des lustres à l’abandon, ce site défigure l’entrée de la cité ardoisière en venant de Bastogne. Elle a été reconnue comme site à réaménager par la Région wallonne, et dès lors, sera détruite prochainement."

Et le mayeur d’ajouter: "L’emplacement stratégique de cet espace, au centre de Martelange et en bordure de la N4, permet diverses possibilités de création de logements. La volonté communale est de restructurer le cœur de Martelange et de densifier le centre de la localité avec le projet d’y développer un lieu de vie mettant à l’honneur le développement local, la cohésion sociale et le logement durable."

Le site sera vendu à un promoteur pour y développer un projet de qualité mais il y aura plusieurs conditions à la clé: la présence de logements résidentiels allant de 30 à 50 unités et garantissant une mixité des logements. La création d’un espace public qui se veut convivial.

Une décennie pour mener à bien ce projet

Et le bourgmestre d’ajouter: "Le centre étant relativement engorgé en termes de stationnement, le site devra donc accueillir un minimum de 1,5 places de parking par logement créé ainsi que 12 places à destination du personnel communal et du CPAS. Le projet devra permettre une amélioration du maillage en cheminement doux en créant des liaisons avec l’environnement existant. Il faudra également sécuriser les zones d’accès en rapport avec la N4. La présence d’un point d’appel architectural fort permettant de capter visuellement le regard en venant de Bastogne par la N4 est nécessaire. Il permettra de retravailler la porte d’entrée de la commune. Il doit structurer et constituer un élément essentiel du projet."

Sur les bancs de la minorité, William Huberty fait observer que l’entrée et la sortie des véhicules ne seront pas évidentes. Ce que ne conteste pas le mayeur qui répond: "Certes, c’est un dossier qui n’est pas facile. Ce sera aux auteurs de projets à être créatifs en ce domaine."

La Commune ne souhaite pas s’enliser dans des travaux en cœur de village pour une durée indéterminée. Ainsi, le souhait communal est de terminer les travaux dans un délai de dix ans au maximum, à dater de l’attribution du marché.

Un espace pour le développement de l’artisanat local avec la présence de cellules commerciales peut être inclus dans le projet.

L’ensemble du projet devra montrer une image verte avec une démarche écologique bien marquée. Une attention toute particulière sera portée sur la qualité et la diversité des espaces verts, des ombrages naturels, du choix des matériaux. Lors du vote: c’est non pour Rolande Kerger et une abstention pour William Huberty.