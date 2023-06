Les Bussirons hôtes de la cité ardoisière de Martelange

Dernièrement, la cité ardoisière accueillait les amis Bussirons venus de Saone-et-Loire. Martelange est jumelée avec Bussières depuis 2009. Cette bourgade de Bussières se trouve à quelques encablures de Mâcon, de la Roche de Solutré et de l’abbaye de Cluny. Chaque année, les échanges conviviaux animent des familles bussironnes et martelangeoises qui trouvent beaucoup de bonheur dans cette aventure humaine. Le bourgmestre Daniel Waty a donc accueilli le maire Remy Desplanches. Certes le vin de Bourgogne et les bières belges sont excellents, les paysages du Maconais et du sud Luxembourg sont superbes mais le plus important est la joie et le bonheur de rencontrer d’autres personnes, pour échanger, parler, découvrir.