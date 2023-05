Dix projets issus d'un travail collectif au Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier

La candidature du Parc naturel résulte d’un travail collectif mené pendant plusieurs semaines avec plusieurs associations et forces vives issues des 7 communes: agriculteurs et structures d’accompagnement agricole, cercles d’histoires, centres culturels, musée (Piconrue), agences de développement local, plans de cohésion sociale, etc.

Les 10 nouveaux projets proposés sont:

"Les 3A" de l’agriculture qui promeut une agriculture adaptée aux enjeux actuels et futurs à travers l’agronomie, les agriculteurs et agricultrices, et l’alimentation.

Le projet "Activitalité en santé qui favorise le lien social et la pratique d’exercices physiques et de plein air pour améliorer la santé et valoriser les ressources locales.

Le projet "Patrimoine enjeux" qui explore les ressources documentaires locales, le patrimoine et sa valorisation, en mettant l’accent sur l’inclusivité et l’utilisation du jeu.

Le projet "Économie circulaire et collaborative" qui encourage une économie locale durable et responsable en renforçant l’économie locale, en favorisant la collaboration et en soutenant les initiatives existantes.

Le Centre culturel de Habay et celui de Bastogne collaborent pour créer un répertoire d’animateurs-artistes locaux et organiser des ateliers de qualité sur tout le territoire via le projet "Un artiste à ma table.".

Le Piconrue – Musée de la Grande Ardenne organise l’opération "Ardenne Collector" pour collecter et valoriser le patrimoine des habitants des 7 communes du Parc naturel, à travers des actions de communication et des expositions.

Valoriser les produits alimentaires

D’autres projets seront également réalisés en partenariat avec d’autres territoires: "Du saule au panier": tresser des brins d’osier, tisser des liens d’humanité, en collaboration avec l’ASBL Saule en vie, développe une filière économique autour du saule et de l’osier, impliquant les vanniers expérimentés et les habitants des territoires du GAL Nov’Ardenne et des Parcs naturels de Gaume et Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Le projet "Sapin de Noël en gestion différenciée" vise à produire des sapins de Noël de manière respectueuse de l’environnement dans les territoires du GAL Nov’Ardenne et des Parcs naturels Ardenne méridionale et Haute Sûre Forêt d’Anlier sur une période de 8 ans.

Le Parc naturel envisage de collaborer avec des partenaires français, suédois, finlandais, bulgares et luxembourgeois pour échanger leurs bonnes pratiques en matière de valorisation du produit alimentaire local.