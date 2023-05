Martelange: la 5e édition du Rock'A Grume aura lieu le 19 mai

Cette année le Rock’A grume propose une affiche de haute qualité avec notamment Ykons, Doria d, Mademoiselle Luna. "Un événement musical, 100% accessible et adapté aux personnes présentant tous types de handicaps (physique, mental et/ou sensoriel) où chacun pourra passer une journée conviviale, en participant à un vrai festival, précise Noémie Roiseux et d’ajouter: N ous ne voulons pas de cloisonnement, le Rock’a Grume festival doit permettre la rencontre de personnes différentes. Personnes valides ou moins valides, en situation de handicap ou non, des jeunes gens mais aussi des familles, des villageois, des aînés,… Mais cet événement permet aussi à toute personne quelle que soit sa difficulté de s’intégrer dans l’organisation. Nous voulons que le Rock a’grume festival soit reconnu comme un événement musical de qualité qui permet la rencontre et la convivialité pour tous."

Lors de la dernière édition, 1 200 personnes avaient répondu présentes. Pour l’édition 2023, l’organisation a décidé de mettre les petits plats dans les grands en concoctant une affiche de qualité 100% belge !

Le festival débutera par le groupe Last Minute suivi du cover des Red Hot Chilli Peppers (Sex Magick) et d’un tribute d’un cover de Coldplay (Coverplay). En début de soirée, le groupe liégeois Ykons viendra jouer ses tubes à Grumelange. Plus tard, ce sera au tour de l’artiste Doria D connu pour ses titres "Dépendances" (1,4 million de vues sur Youtube). Finalement, la DJ "Mademoiselle Luna" viendra clôturer la soirée en beauté avec son DJ set.

Une aide de la commune

Une affiche de qualité réalisée notamment grâce au nouveau subside communal de 8 000 € attribué à l’organisation . "Il est important de soutenir ce genre d’initiative", explique Thierry Kenler, échevin martelangeois. "En échange, l’organisation s’est engagée à offrir un tarif préférentiel aux habitants de notre commune. La commune de Martelange et l’organisation offrent un tarif réduit aux habitants de la commune au prix de 10 € au lieu de 15 €, ainsi que la gratuité pour les enfants martelangeois de -12 ans au lieu de 7 €.

Les préventes sont disponibles durant heures d’ouverture au service population jusqu’au vendredi 28 avril ! Pour les non-martelangeois, les billets sont en vente sur la billetterie en ligne disponible sur le site www. rockagrume.be