Mandat d’arrêt à nouveau confirmé pour Vinciane Welvaert

Les soupçons se sont rapidement portés sur l’infirmière, Vinciane Welvaert, dont le passé psychiatrique est interpellant. Il semblerait que le profil de la suspecte soit particulièrement trouble. Elle a vécu par plusieurs années à Hollange (Fauvillers) où certains citoyens, qui ont été amenés à la côtoyer, en gardent le souvenir d’une personne complexe et peu amène. L’infirmière poursuivie pour homicide, nie les faits. Elle est incarcérée depuis lors à la prison de Marche-en-Famenne. La maman de trois enfants passait ce vendredi devant la chambre du conseil du tribunal d’Arlon ou son mandat d’arrêt a été reconduit pour trente jours.

Poursuivie pour homicide, la suspecte nie et se bat pour démontrer son innocence

"Nous n’avons pas demandé la levée de son mandat d’arrêt, précise son avocat Me Xavier Koener. Nous attendons d’avoir de bonnes cartes en main pour demander sa libération ou sa détention sous bracelet électronique. L’enquête suit son cours, mais ne dégage pas à l’heure actuelle de certitudes ou d’avancées significatives. La version de ma cliente tient la route et les éléments à sa charge sont évidents. Ma cliente continue à clamer son innocence et est devenue combative pour se défendre, au contraire des premières semaines après son arrestation où elle était abattue et se demandait ce qui lui arrivait. Aujourd’hui, elle s’intéresse à son dossier et se penche attentivement dessus."