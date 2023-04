Une belle petite maison de village pour Grumelange

Le but de ce lieu est de permettre aux villageois de se rassembler, mais aussi aux familles de se retrouver. La nouvelle salle de quelque 122 m² permet l’organisation de réunions et de réceptions.

La maison de village a été construite dans ce quartier de la chapelle Saint Joseph qui a été bâtie en 1700 à l’initiative des frères Kuborn. Elle est depuis 1991 un site classé et elle vient d’être rénovée par le service des monuments et des sites belge.

Les conseillers ont aussi approuvé le Plan Stratégique Wallon pour la PAC 2023-2027 et l’intervention Leader. "Une Intervention Leader est prévue dans le Plan pour le développement de territoires ruraux transcommunaux", a fait observer l’échevine Patricia Wagner.

La Commune de Martelange fait partie du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et participe au Groupe d’Action Locale du même nom. Une contribution annuelle de 6 375 € est prévue à partir de l’année 2024.

Aménager le site de l’ancienne menuiserie

Les conseillers martelangeois ont décidé d’acheter des terrains appartenant au CPAS, propriétaire de ceux-ci situés à l’arrière des bâtiments, Route de Bastogne . La superficie totale de ces 4 parcelles s’élève à 2 509 m².

"La commune souhaite acquérir ces terrains afin d’assainir la surface à proximité de l’ancienne menuiserie et y réfléchir à un aménagement adéquat, en plein centre de Martelange", précise l’échevine et présidente du CPAS Cindy Feller. La commune achète ces terrains pour cause d’utilité publique pour un montant de 37 635 €.

Dans le cadre de l’appel à projets POLLEC 2020, la commune s’est vue octroyer un subside pour l’installation d’une borne de rechargement électrique rapide située sur le parking de l’administration communale. La redevance sera due par tout utilisateur de la borne électrique, à l’exception des utilisateurs de véhicules communaux et du CPAS pour lesquels un badge permettant de recharger gratuitement est prévu. Le montant de la redevance est fixé à 0,62 €/kWh (HTVA) lors de la recharge.

La redevance sera payable au moment de la recharge à la borne, soit par Bancontact via un QR code, soit avec un badge Plugsurfing.`