Il a ensuite été question de l’appel à projets européen Horizon axé sur les technologies de stockage de chaleur et/ou de refroidissement innovantes. Comme l’ont précisé le bourgmestre Daniel Waty et l’échevin des Travaux Thierry Kenler, c’est dans le cadre du développement du projet de reconversion énergétique des anciennes ardoisières Donner, que la société Wingest souhaite rentrer une candidature dans l’espoir d’obtenir une aide financière pour les études et la réalisation d’une nouvelle phase du projet.

Une réserve de 50 000 m3 d’eau au cœur des ardoisières

En quoi ce projet est-il innovant ? "Il repose sur la réalisation d’une réserve thermique qui sera concrétisée dans une des chambres des ardoisières sous forme d’un boiler thermique stratifié d’environ 50 000 m3 permettant de stocker de l’eau entre 4° et 96°. Cela servira à fournir les calories et les frigories nécessaires à un réseau de chaleur et un réseau de froid."

Le réseau de froid sera destiné à desservir les besoins de réfrigération d’un entrepôt frigorifique de stockage de denrées alimentaires à réaliser sur le site même des ardoisières.

Le réseau de chaleur desservira quant à lui les 58 logements existants du quartier du Schiste et il pourrait également alimenter la résidence communale "Le Schiste" (anciennement le Martinot) et son extension qui est en cours de construction.

Pour les élus martelangeois, il est intéressant pour la Commune de prendre part à ce projet afin de pouvoir alimenter cette résidence seniors par de l’énergie totalement décarbonée.

Le bourgmestre a rappelé: "La Commune doit être partenaire au dossier de dépôt de candidatures de l’appel à projets européens afin de pouvoir envisager la fourniture de chaleur et de rafraîchissement d’été à ce bâtiment qui est un gros consommateur d’énergies fossiles."

Les aspects techniques et les autorisations incluant les études d’incidence sur l’environnement démontrant la faisabilité du projet feront partie intégrante des études à mener dans le cadre de ce projet.

Les aspects financiers et contractuels devront cependant encore être étudiés et élaborés en collaboration entre les différents partenaires du projet.

"Les investissements pour cette résidence senior sont estimés à 95 000 €. Le subside européen couvrirait 66 500 €. La société Wingest s’engage dès à présent à prendre le solde de cet investissement entièrement à sa charge", a précisé Daniel Waty.