Elle est assez particulière. Il y a une bonne dizaine d’années, j’avais publié un roman intitulé "La Profanation de Saint-Denis". C’est ce même ouvrage que j’ai entièrement réécrit et retravaillé que je publie sous un nouveau titre. Je n’ai pas touché à l’intrigue, mais j’ai reconstruit la structure en chapitres et profondément modifié plusieurs dialogues entre les personnages.

Pouvez-vous lever un coin du voile sur l’intrigue ?

C’est un polar historique. Un jeune homme en vacances, sportif et passionné de randonnées, découvre au fin fond de la forêt des Ardennes un château recelant un véritable secret d’État hautement protégé. Il finira par être menacé et poursuivi de peur qu’il n’évente le secret découvert. Sa petite amie et son meilleur copain seront malgré eux embarqués dans l’aventure avec lui.

En quoi l’Histoire rejoint-elle la fiction ?

L’intrigue se passe en 2021, mais elle est en relation directe avec le règne du Roi-Soleil, Louis XIV, et les conséquences de la Révolution française de 1789. Je suis passionné par cette époque, notamment par la construction de Versailles et le rayonnement de Louis XIV dans l’Histoire de France.

Vous venez également d’être élu membre de l’Académie luxembourgeoise. Comment ressentez-vous la chose ?

Je ne cache pas que c’est un immense honneur de rejoindre cette belle institution fondée en 1934. J’en suis fortement ému et très heureux. C’est à moi à présent à me montrer digne de la confiance qui m’est témoignée.

Justement, avez-vous des projets d’écriture dans les tiroirs ?

Oui, fin de cette année encore je publierai un livre sur les légendes de Gouvy et Vielsalm. J’ai aussi en chantier un nouveau roman, un livre professionnel et trois ouvrages encore sur les légendes de notre province. J’ai un plan de publication jusqu’en 2029, "si Dieu me prête vie", comme on dit !