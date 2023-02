Martelange: Le croisé pour Renaud Coso

Blessé dans les arrêts de jeu du match contre Bleid, il y a deux semaines, Renaud Coso a obtenu vendredi la confirmation de la gravité de sa blessure: rupture du ligament croisé antérieur et lésion du ménisque. L’opération est inévitable et c’est un énorme coup dur pour Martelange, empêtré dans la bataille pour le maintien. Le joueur connaitra lundi la date de son opération et espère bien revenir en octobre prochain.