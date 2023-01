Martelange : gratuité cette année à la cavalcade de la cité ardoisière

C’est Jérôme Legras, policier dans le civil, qui sera le futur prince carnaval. Jérôme est bien connu à la cité ardoisière puisqu’il est représentant de la police locale, membre des Stationautes depuis 2009 et passionné de carnaval.

Il sera entouré d’une princesse Julie Dumont gérante d’une station-service bien connue à Martelange et également membre du groupe des Stationautes depuis 2005. Un prince qui sera aussi accompagné des petits princes Ben et Nattéo et de la petite princesse Juline.

Être choisis comme prince et princesse est pour eux un réel honneur. C’est tout naturellement que le groupe des Stationautes se fera un plaisir de composer la suite princière.

Le thème est top secret et sera à découvrir le week-end du carnaval.

Au programme des festivités

Le vendredi 24 février: 19 h 30: habillage du fendeur au centre de la Grand-rue, à la fontaine Camille Schmit, 21 h 30: animation musicale et à 22 h: concert "Sortez Cover".

Le samedi 25 février: 15 h 30: carnaval des enfants et à 18 h 30: intronisation officielle du 26e prince carnaval Jérôme 1er, 21 h: animation musicale et à 22 h: grand feu d’artifice et bal. Le dimanche 26 février: dès 13 h: animations musicales dans les rues principales de la cité ardoisière, 14 h 30: grande cavalcade (entrée gratuite) suivie du bal de clôture animé par "Everybody Event".

Pour tout renseignement complémentaire sur cette 26e édition de ce carnaval, l’on peut s’adresser à l’Amicale des princes par l’intermédiaire de son président Vincent Kerger au 0472/ 40 55 81 ou via la présidente du comité carnaval Geneviève Nivarlet au 0487/ 42 60 08.