L'ADL Sûre Anlier lance un nouveau chéquier dès ce 16 janvier

Il est prévu plus d’une quarantaine d’actions. Parmi celles-ci, l’on peut retenir la création d’un groupement d’employeurs et le lancement d’un forum emploi/job pour entreprises locales mais aussi la création d’une association de commerçants et d’un atelier rural à vocation commerciale à Vaux-sur-Sûre et aussi la création également d’une halle à artisans à Martelange.

Parmi les autres projets, on a pu épingler le développement d’un réseau de boutiques éphémères, la création de "nœuds dépôts" de produits locaux avec site de commandes en ligne, la création d’une halle sur la place du Marché à Léglise et des halls relais "Grange aux céréales" et "Mieux manger dans le plateau Ardennais" sans oublier le développement de magasins à la ferme et de produits locaux.

Le nouveau plan prévoit aussi la création d’une "communauté de mentors" visant à accompagner de jeunes entrepreneurs, la création d’espaces test maraîchers et le développement d’un cursus de formation sur les techniques d’exploitation forestière et la création d’une filière de valorisation énergétique des déchets de bois.

Une route des savoir-faire

Pour ce qui concerne les produits touristiques, Pauline Thiry annonce le développement de la "Route des Savoir-Faire de la Sûre Anlier", le développement du site des Forges à Mellier, d’un centre d’interprétation de la forêt d’Anlier et la création d’un parcours "Nature Aventure". Il est également prévu la création d’une brasserie de la randonnée à Léglise et de développement d’un restaurant/foodtruck fast casual à proximité du Vauxhall Coworking. Parmi les autres projets retenus: la création d’aires d’accueil pour motor-homes et de campings à la ferme. Dans le but de maintenir une action pour promouvoir l’achat local et de remobiliser les partenaires Chèques Commerces autour d’une action commune, l’ADL, bien évidemment en collaboration avec les 4 communes, vient de sortir hier le Chéquier de la Sûre Anlier. Le principe est simple: Émilie Dubois précise: "Le chéquier comprendra des bons de réduction d’une cinquantaine de commerçants, producteurs et entrepreneurs locaux ainsi qu’un chèque commerce de 5 €… À noter qu’il est offert par les 4 communes. Les bons seront valables un an et le chéquier sera renouvelé tous les ans. Les frais de l’ensemble de l’action sont pris en charge par l’ADL et les communes."

Comment l’obtenir ? Le chéquier sera disponible au service population de chacune des 4 communes à partir du lundi 16 janvier et jusqu’au 31 mars. Un chéquier par ménage domicilié dans chacune des 4 communes couvertes par l’ADL.