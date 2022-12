Martelange-Bleid à rejouer: Bleid peut se sentir doublement lésé

Au grand dam des Panîs puisque ceux-ci n’étaient pour rien dans l’arrêt du match et semblaient s’orienter vers un succès. Mais le Comité provincial a jugé jeudi que l’arbitre de la rencontre, Ryan Duponcheel, n’avait pas fait tout ce qui était nécessaire afin que le match se poursuive jusqu’au bout. Ce dernier a en effet donné l’ultime coup de sifflet parce qu’il se sentait menacé par Julien Cocomeri, l’entraîneur martelangeois, à qui il venait de donner une carte rouge quelques minutes plus tôt. Comme celui-ci continuait à invectiver l’arbitre après avoir quitté la zone neutre, M. Duponcheel a préféré siffler les trois coups, pour un arrêt définitif plutôt que momentané et ce alors que le président de Martelange lui a pourtant demandé dix minutes plus tard si les échanges pouvaient reprendre. Il faudra donc rejouer la partie et on peut comprendre que les Panîs, leaders du classement, la trouvent saumâtre puisque c’est déjà la deuxième rencontre qu’ils doivent rejouer, après celle qu’ils avaient remportée à Saint-Léger le 25 septembre. Après ce match, Saint-Léger avait réclamé parce qu’un joueur aligné par Bleid n’avait pas présenté sa carte d’identité. Le joueur en question n’aurait pas dû être aligné, mais l’erreur était imputable à une faute administrative de l’arbitre.