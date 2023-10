18e Salon "C’est bon, c’est wallon!" : nouveau week-end gourmand au WEX de Marche-en-Famenne ces 28 et 29 octobre

La Wallonie regorge de producteurs et artisans qui, chaque jour, s’attachent à révéler toutes les saveurs et l’authenticité d’un terroir généreux et diversifié.

Aux côtés de producteurs issus des quatre coins de la Wallonie, l’équipe du marché s’attelle également à valoriser les produits locaux, l’artisanat et toutes les belles valeurs en lien avec notre région.

Au-delà de cette mise en contact direct avec les artisans, l’Espace Découvertes géré par l’ASBL Aktina sensibilisera les visiteurs à une alimentation responsable, à l’aide de différents ateliers et jeux. Oxfam Magasins du Monde axera, quant à lui, ses animations autour des circuits courts. Martha, la Caravane Pompette prendra à nouveau la route jusqu’au marché pour proposer un espace confortable et rétro, accompagné de cocktails artisanaux et autres limonades maison.

La balade des courges

Nouveauté cette année: la balade des courges s’invite à "C’est bon, c’est wallon" ! Du 21 au 28 octobre, la ville de Marche-en-Famenne organise une balade familiale À la découverte des courges perdues.

À la fin du parcours, les promeneurs se verront offrir un bon cadeau par famille ainsi que des entrées pour visiter le marché, avec à la clé, un trésor caché parmi les producteurs.

Infos pratiques Samedi 28 octobre: de 11h à 18h et dimanche 29 octobre de 10h à 18 h. Tarifs: 3 € en ligne sur www.cbon-cwallon.be/6 € sur place/Gratuit pour les enfants de -12 ans.