Le Lions Club de Marche-en-Famenne soutient le projet d’aide aux mamans solos du CPAS

Pour la deuxième année consécutive, le CPAS de Marche-en-Famenne a été retenu à la suite de l’appel à projets MIRIAM (Projet d’empowerment des femmes en situation de pauvreté et de monoparentalité), initié par le SPP Intégration sociale et Lutte contre la Pauvreté (Fédéral). Un premier groupe de douze femmes a déjà été accompagné et un deuxième groupe est en constitution, sur base volontaire, pour les dix prochains mois. Pour participer, une aide doit avoir au préalable été sollicitée auprès du CPAS. Aux côtés de ces mamans, afin de les soutenir à développer progressivement leur pouvoir d’agir sur elles-mêmes, leur famille,…, il y a deux agents du CPAS.

Après une première expérience très positive, un deuxième groupe de mamans solos s’apprête donc à être encadré. Pour égayer et diversifier les ateliers collectifs, le CPAS a reçu un don du Lions Club Marche-en-Famenne. Des appareils électroménagers, du matériel de cuisine et deux ordinateurs ont notamment été offerts par le service club. "Nous avons été convaincus par ce projet magnifique, qui associe accompagnement individuel de qualité et collectif, afin de rompre l’isolement de ces mamans", souligne le président du Lions Club de Marche, Robert Pirart.

Cécile Debatty, coordinatrice des projets sociaux au Lions, ajoute: "En plus de l’accompagnement psychologique, nous avons été sensibles aux contacts humains. En aidant ces dames, nous sommes convaincus que nous aidons aussi leurs enfants et les jeunes dans la lutte contre le décrochage scolaire".

Bientôt la maison d’accueil pour les femmes victimes de violence

Le président du CPAS, lors de la remise de ce don, a tenu à remercier les membres du Lions: "C’est un cadeau formidable, qui va rendre les ateliers encore plus conviviaux, autour de la cuisine, salue Gaëtan Salpéteur, qui précise que tout était à construire, pour le projet MIRIAM. On a cependant rapidement vu, avec l’implication du binôme qui a été engagé à notre niveau, que l’on appelle des case manager, que les choses se dérouleraient bien."

Il rappelle aussi que le rôle du CPAS est de porter des projets à valeur humaine. C’est dans ce cadre que s’est inscrite, il y a quelques mois, l’acquisition d’un bâtiment, pour y implanter une maison d’accueil pour les femmes victimes de violences. Les travaux d’aménagement pour rendre le lieu fonctionnel vont débuter bientôt.