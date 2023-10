Me Mayence émet des doutes sur l'objectivité de l'enquête après un incendie volontaire à Marche

Me Mayence n’a pas fait dans la dentelle. Il a plaidé l’acquittement pour toutes les préventions à charge de son client, sauf une petite prévention, de menaces. Le défenseur a trouvé ahurissant que le parquet réclame 12 ans de prison pour des faits non avérés, selon lui. Me Mayence a dénoncé le rôle de la directrice du SMAJ Marche, qui d’après lui aurait été bien au-delà de son rôle de partie civile en "faisant un chantage affectif quand elle a dit qu’elle ne pourrait plus exercer son métier si le principal prévenu n’était pas sévèrement condamné."

Me Mayence encore a émis des doutes quant à l’objectivité de l’enquête qui aurait été menée à charge contre son client, Et de rappeler au passage que "le président du CA du SMAJ à Marche est l’ancien président du tribunal d’arrondissement du Luxembourg". On laissera cela dans la bouche de Me Mayence. Il en a appelé à "l’impartialité du siège à 3 juges".