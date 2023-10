La musique baroque a une nouvelle fois conquis les mélomanes le week-end dernier en Famenne-Ardenne grâce au festival MuBaFa

Les sept concerts proposés dans sept lieux de caractère de la région Famenne-Ardenne ont tous conquis un public venu nombreux. Les organisateurs, aidés par une belle équipe de bénévoles avaient encore mis les petits plats dans les grands pour accueillir des ensembles et musiciens de renom,

Les festivités ont débuté comme à l’habitude le vendredi soir à la MCFA de Marche-en-Famenne avec l’ensemble "Les Muffatti" dans un programme intitulé Salve Regina, faisant la part belle à la musique vénitienne du XVIIIe siècle (Porpora, Hasse, Vivaldi,…)

Ambiance beaucoup plus intimiste et contemplative le samedi matin, dans la petite chapelle Saint-Rémy de Fisenne (Érezée), avec Lucile Boulanger qui, avec sa viole de gambe, a enchanté le public présente avec son programme consacré à Bach et à celui qui fut son élève, Abel. Des pièces, pas toujours écrite pour la viole de gambe, pour lesquelles la musicienne lilloise a parfois dû préalablement pratiquer un travail de retranscription. Au final, un concert splendide à l’acoustique parfaite.

Le week-end s’est ensuite poursuivi dans cinq autres églises de Famenne-Ardenne à Dochamps (Manhay),, Melreux (Hotton), Cielle (La Roche) et Rendeux-Bas et enfin au centre culturel des Roches à Rochefort.