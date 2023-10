La Ville de Marche-en-Famenne, lauréate du Prix wallon du commerce équitable

Cette remise de prix s’est déroulée juste avant le spectacle Le procès du commerce équitable proposé aux élèves de l’Institut Saint-Laurent et de l’Athénée de Marche. La Ville a été récompensée pour les nombreuses initiatives menées en soutien au commerce équitable, dont bon nombre d’activités originales et de partenariats solides. Carine Bonjean, l’échevine en charge de cette matière a rappelé que l’administration communale ainsi que de nombreuses associations,… et en particulier la Maison de jeune de Marche participent également à cette démarche.