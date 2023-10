Marche-en-Famenne: Le marché bimensuel de la place aux Foires en situation d’entre-deux

Premièrement, le règlement communal régissant le marché a été modifié, tout comme la redevance sur les emplacements de marché.

La Ville de Marche va également lancer une nouvelle procédure visant à désigner un nouveau concessionnaire pour l’exploitation et la gestion du marché.

Lors de l’examen de ce point, il fut également question de la redynamisation de ce marché bimensuel qui, comme dans d’autres communes, n’attire plus la grande foule comme il y a quelques années. "Notre ambition était initialement de le déplacer le week-end, explique l’échevine. Mais, en sondant les marchands présents, il s’est avéré que c’est impossible pour le moment car ces derniers sont déjà retenus le week-end sur d’autres marchés."

Ouverture du marché aux producteurs locaux

L’idée est également de redynamiser le marché en l’ouvrant davantage aux producteurs locaux et en les encourageant à y participer via l’octroi d’une prime unique, d’un montant maximum de 300 €.

La halle est attendue

Du côté de la Ville, on attend par ailleurs avec impatience la construction les travaux de rénovation de la place aux Foires pour la rendre totalement piétonne, avec l’aménagement de la halle qui devrait permettre de redynamiser le marché. "Dans l’attente de cette halle, le marché bimensuel est en situation d’entre-deux, reconnaît le bourgmestre André Bouchat. Une fois celle-ci réalisée, il faudra donner la parole tant aux Marchois qu’aux ambulants afin de redynamiser ce marché selon les besoins de chacun."

La conseillère de la minorité, Nicole Graas (Écolo), ne semble pas convaincue et émet un vote d’abstention. "Je suis très déçue de l’absence de réelle modification de l’organisation de ces marchés qui rencontrent, il faut bien l’avouer un succès très moyen ces derniers temps. À notre sens, le lundi matin est un moment où de nombreuses personnes travaillent et ne peuvent donc pas se rendre au marché. C’est aussi un moment où de nombreux commerces du centre-ville sont fermés, de sorte que ces commerçants ne peuvent pas bénéficier de l’afflux de clients généré par le marché. La prime octroyée pour le commerce local est une bonne idée, mais reste très limitée et manque de précision. Il sera facile de vendre quelques produits locaux pour en bénéficier."

Campagnette: les voiries et trottoirs bientôt rénovés

Les voiries et trottoirs du quartier de la Campagnette à Marche seront prochainement rénovés. ©-ÉdA

Le conseil approuve le lancement de l’étude visant à rénover les trottoirs et voiries intérieures du quartier. Un auteur de projets doit être désigné. Vu l’ampleur du futur chantier, il sera sans doute réalisé en plusieurs phases.

Une aire multisports et de jeux à On

Les conseillers ont approuvé le projet global de création d’une aire multisports et de jeux au cœur du village, à proximité immédiate du terrain de rugby, et lancé le marché visant à désigner l’entreprise chargée de la réalisation des travaux. La conseillère Écolo a une nouvelle fois souligné l’état lamentable de certaines plaines de jeux de la commune. "Dû essentiellement au vandalisme, répond l’échevin des Travaux Nicolas Grégoire. Dès que des jeux sont endommagés, ils sont systématiquement réparés ou remplacés."

Rénovation énergétique du Centre culturel et sportif

Le conseil a validé le dossier important relatif au marché de travaux d’isolation des murs et toitures du Centre culturel et sportif (CCS). Un investissement de quasi 1,8 million d’€ subsidié à hauteur de 500 000 €, a rappelé l’échevin des Sports Christian N’Gongang.

Laurence Van de Schoor conseillère du CPAS

Laurence Van de Schoor ©-ÉdA

Ce mardi 3 octobre, Laurence Van De Schoor a prêté serment et remplace Valérie Bathy au poste de conseillère du CPAS, pour le groupe socialiste. Laurence Van De Schoor a 45 ans et habite Marloie. Elle est par ailleurs la secrétaire du PS marchois.