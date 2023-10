L’Espace Murano, la Venise de l’économie sociale à Hollogne

Ces lignes, on pouvait les lire dans le carton d’invitation à l’inauguration du site d’économie sociale de la coopérative, l’Espace "Les Murano". Située au 36B de la route de Bastogne à Hollogne, il offre, moyennant un prix forfaitaire, un espace de bureaux, d’ateliers, de salles de réunion et d’autres services encore, où elle accueille ces acteurs. Ceux-ci sont déjà 11 (voir ci-contre) à avoir investi les lieux

Plus de 150 emplois

Cela représente quelque 200 personnes, à savoir plus de 150 emplois, et une cinquantaine de stagiaires et bénévoles. Aide aux justiciables, espace rencontres enfants/parents, centrale de repassage, aides ménagères, entreprise de formation par le travail, taxi social, santé mentale, activité artistique ou maraîchage, celles-ci œuvrent dans des domaines très variés. Mais quasi toutes ont donc un but commun, celui donc d’être au service de l’économie sociale, et forcément de ses innombrables bénéficiaires.

Le Président du collège provincial, Stephan De Mul, se félicite d’un outil qui profite entre autres à cinq acteurs soutenus par la Province (AIS Nord-Luxembourg, Foyer Li Mohon, Alvéole Théâtre, CRF La Cordée, La Locomobile). "C’est évidemment vous, les acteurs de l’économie sociale marchoise, et bien plus, de la province de Luxembourg, qui faites vivre cette coopérative immobilière sociale, a adressé ce dernier à tous les occupants. L’Espace Murano, c’est créer de l’activité économique, du lien social, des emplois et favoriser la cohésion sociale à Marche. Il permettra des échanges riches en y associant des économies d’échelle. Loin de moi de comparer Marche à Venise, mais il y a aussi certainement une fierté d’avoir son Murano."