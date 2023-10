Marche : Nicolas Grégoire tête de liste, Bouchat reste d’attaque

André Bouchat ©

L’inamovible bourgmestre marchois, 84 ans, aux commandes de la capitale de la Famenne depuis 1986, ne semble pas prêt à céder le flambeau. "Je suis toujours en pleine réflexion. Je suis loin d’avoir pris une décision car nous nous trouvons à plus d’un an des élections communales. Et je nourris encore de nombreux projets et dossiers importants pour poursuivre le développement de la commune, comme la caserne des pompiers, qui sera rebâtie le long du contournement et permettra un réaménagement total de la zone de la Pirire ou encore la nouvelle opération de rénovation rurale, qui va booster la vie sociale dans les villages. Citons encore les nouveaux quartiers dont la Famennoise vient d’entamer la construction."

L’annonce au printemps ?

Un autre dossier l’occupe également actuellement: "Je me mobilise pour que la Ville de Marche obtienne des places utiles concernant le triplé élections régionales, fédérales et européennes. Si ces élections se déroulent en juin 2024, les candidatures doivent être déposées officiellement pour le mois d’avril… c’est-à-dire demain. Les communales se déroulent, elles, en octobre, il y a encore une marge suffisante que pour en discuter valablement à ce moment-là."

Pascale Marot, la présidente de la section marchoise des Engagés qui, elle, sera bien sur la liste, le confirme: "Tous les scénarios sont toujours envisagés et envisageables". Rappelons-les: soit le bourgmestre transmet le flambeau au 1er échevin Nicolas Grégoire avant les élections ; soit il attend l’échéance électorale communale et ne se présente plus, ou se présente en fond de liste, et en cas de victoire, siège quelque temps avant de transmettre le flambeau à Nicolas Grégoire. Beaucoup de si donc…

Reste qu’au sein du microcosme politique marchois, certains, aujourd’hui, ne semblent plus douter du fait qu’André Bouchat se présentera bel et bien: "Depuis quelques semaines, on voit le bourgmestre partout. Est-ce l’attitude de quelqu’un qui va se retirer ? ", a-t-on pu entendre çà et là lors de ces premiers coups de sonde.

Rappelons également qu’il y a cinq ans lors des communales de 2018, le bourgmestre n’avait annoncé sa candidature qu’au mois de juin, soit quatre mois avant l’échéance. En sera-t-il de même cette fois-ci ?

Les échevins Engagés sont repartants, y compris J.-Fr. Piérard

À l’heure actuelle, il existe toutefois quelques certitudes, et non des moindres, du côté des Engagés. Il y a quelques semaines, le député régional René Collin annonçait son retrait de la politique à l’issue de cette mandature.

Autre certitude de taille, Nicolas Grégoire vient d’annoncer qu’il sera bien tête de liste du côté des Engagés: "Nous n’avons pas fini notre boulot. Il y a encore de nombreux projets à faire mûrir pour développer notre ville. Et pour cela, nous aurons besoin de toutes nos forces vives, en ce compris le bourgmestre s’il vient à se présenter. L’objectif sera, par ailleurs, de tenter de garder notre majorité absolue."

Signalons enfin que, chez les Engagés, tous les échevins nous ont confirmé leur présence sur la liste: Valérie Lescrenier, Christian N’Gongang, Carine Bonjean. Ainsi que Jean-François Piérard malgré des rumeurs insistantes pressentant le fait qu’il ne se présenterait plus: "À l’heure actuelle, je suis repartant, en fonction toutefois de l’évolution de ma santé".

De Mul, Salpeteur et Wéry repartants au PS

Du côté du PS (4 sièges actuellement), le partenaire de majorité depuis deux mandatures déjà, on souligne le bon travail réalisé et l’entente cordiale régnant actuellement avec la Liste du Mayeur. "Ces élections seront très ouvertes, indique le député provincial Stephan De Mul qui se présentera tant à la Province qu’aux communales. Notre ambition sera a minima de viser un cinquième siège que nous avions frôlé la dernière fois."

Et ainsi pouvoir compter lors de la négociation des éventuelles alliances. En fonction des résultats livrés par les urnes, le PS pourrait, à ce titre, faire une bien jolie mariée pour les autres listes.

"À l’heure actuelle, une dizaine de candidats présents lors du dernier scrutin sont d’ores et déjà repartants", précise de concert le président du CPAS Gaëtan Salpeteur et le chef de file au conseil Gauthier Wéry, tous deux repartants certains tout comme le président de la locale Patrice Loly. "Dans quel ordre ? Nous n’en avons pas encore discuté à ce stade…"

Le MR, avec Willy Borsus en tête de liste, veut entrer en majorité

Willy Borsus ©EdA Mathieu Golinvaux

Dans les rangs de la minorité, le MR qui, il y a cinq ans, était passé de 3 à 6 sièges, se montre résolument ambitieux à un peu plus d’un an du scrutin, comme le précise Willy Borsus qui annonce qu’il sera bien tête de liste à Marche, et qui devrait aussi fort logiquement emmener la liste pour les régionales de 2024: "L’objectif avoué de la liste MR sera de gagner 3 à 4 sièges par rapport aux dernières communales. Il n’est pas dans mes habitudes de fanfaronner. Nous avons mené, depuis le début de la mandature, une opposition constructive, positive et méthodique et je pense sincèrement que les Marchois en sont bien conscients".

Et Willy Borsus de souligner: "Ces élections seront, quoiqu’il arrive, plus ouvertes qu’en 2018. Y aura-t-il encore seulement une majorité absolue au sortir de celles-ci ?".

D’où l’importance d’éventuelles alliances: "On verra les résultats et les forces en présence au soir des élections, les signaux qu’émettront les Marchois qui ont toutes les cartes en main. Notre objectif affirmé sera, en tout cas, d’entrer cette fois en majorité", conclut Willy Borsus qui annonce que les conseillers actuels ont à se prononcer quant à leur présence en 2024 pour le 15 octobre prochain. "Mais nous sommes quasi tous repartants."

Écolo avec Nicole Graas et Olivier Vajda

Chez Écolo, qui ne compte aujourd’hui qu’une conseillère, Nicole Graas, au sein de la minorité, l’objectif est clair: "On vise au minimum un 2e siège, tout en étant conscient des forces en présence à Marche", précise le député fédéral Olivier Vajda. Lui et la conseillère Nicole Graas feront évidemment partie de la future liste Écolo. "Avec cette fois une liste complète de 25 candidats", précise Nicole Graas.

Une éventuelle 5e liste ?

En 2018, une cinquième liste, DéFI, s’était présentée sur la ligne de départ sans obtenir de conseillers. En sera-t-il de même en 2024 ? Thibault De Ridder, président de Défi Luxembourg, est dans l’expectative.