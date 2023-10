Le festival MuBaFa du 13 au 15 octobre: La musique baroque se découvrira au fil de sept concerts en Famenne-Ardenne

"Le festival est un rendez-vous désormais très attendu par un blic de mélomanes qui vient parfois de très loin, insiste Baudouin Cockx, l’une des chevilles ouvrières de ce festival. Cette année encore, nous essayons de proposer une affiche variée et de qualité avec, à la fois des ensembles renommés mais aussi en essayant de servir de tremplin pour de jeunes musiciens de talent. Notre concert traditionnel du dimanche après-midi à Rendeux accueillera une nouvelle fois les jeunes musiciens du Conservatoire royal de Bruxelles."

Autre caractéristique de ce festival qui a acquis au fil du temps ses lettres de noblesse, celle de faire la part belle à toutes les chapelles de la musique baroque. Avec cette année quelques incursions dans la musique du Moyen Âge et de la Renaissance: "Si Baroque est un être étrange, imprévisible et insaisissable, il est tout autant fils de Renaissance et d’Humanisme, petit-fils de Chrétienté et de Moyen Âge", précise Xavier Haag.

Cette exploration de la musique baroque se fera une nouvelle fois au fil de six concerts organisés dans des lieux d’exception des sept communes partenaires: Marche-en-Famenne, Érezée, Manhay, Hotton, Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Rochefort.

Sept concerts en un week-end

1. "Salve Regina" à Marche-en-Famenne

Le vendredi 13 octobre à 20 h, l’ensemble Les Muffatti se produira à la Maison de la culture Famenne-Ardenne (MCFA) dans un programme intitulé Salve Regina, faisant la part belle à la musique vénitienne du XVIII siècle (Porpora, Hasse, Vivaldi)

2. Bach-Abel, une filiation exquise à Fisenne

Lucile Boulanger se produira à la viole de gambe le samedi 14 octobre à 11h dans la chapelle de Fisenne (Érezée). Elle interprétera des pièces d’Abel et de J.S. Bach.

3. "Regina Coeli" à Dochamps

Le samedi 14 octobre à 16h en l’église de Dochamps (Manhay), place à l’Ensemble Scherzi Musicali, placé sous la direction de Nicolas Achten, qui interprétera des motets de Joseph-Hector Fiocco.

4. "Judith et Sémelé" à Melreux

L’église baroque de Melreux (Hotton) servira de merveilleux écrin le samedi 14 octobre à 20 h 30 à l’ensemble Amarillis qui se produira dans Judith et Sémelé, des cantates d’Élisabeth Jacquet de La Guerre.

5. "Tonarius" à Cielle

L’ensemble Psallentes. ©

Le dimanche 15 octobre à 10 h 30 en l’église de Cielle (La Roche), place à de la musique polyphonique du Bas Moyen Âge et de la Renaissance avec l’ensemble Psallentes.

6. "Aux portes de Bruxelles" à Rendeux-Bas

Le dimanche 15 octobre à 15 h, le Collegium Musicum du Conservatoire de Bruxelles, placés sou la direction de Bernard Woltèche, se produira à l’église de Rendeux-Bas dans un programme faisant la part belle aux compositeurs baroques passés par Bruxelles.

7. "Charivari" à Rochefort

Le dimanche 15 octobre à 16 h, l’Ensemble Il Buranello se produira au centre culturel des Roches à Rochefort dans Charivari, un spectacle dans lequel les comédiens sont également chanteur, proposant des féeries et folies d’Henry Purcell.

Réservations et informations sur le site www.mubafa.be