Marche-en-Famenne: Vingt couples célébrés pour leur longévité

Après une célébration à l’église Saint-Remacle, une réception était organisée au Quartier latin. Là, les autorités communales marchoises ont salué les différents couples jubilaires. Valérie Lescrenier, l’échevine de l’État-civil et le bourgmestre André Bouchat ont pris la parole pour féliciter les couples jubilaires pour leurs nombreuses années vécues ensemble.

Fleurs et cadeaux de circonstance ont ensuite été remis avant un goûter en famille.

Noces de diamant

Les trois couples ayent fêté leurs noces d’or, entourés des autorités communales marchoises. ©-ÉdA

– Nicole Jacquet et Ghislain Leyder, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 8 août 1963 à Grapfontaine.

– Yvette Henrotin et Raymond Leruth, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 10 août 1963 à Marenne.

– Jeanne Renoy et Angelo Cumetti, de Aye. Ils se sont unis le 14 décembre 1963 à Aye.

Noces d’or

– Colette Ballaux et Jacques Chauveau, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 24 mars 1973 à Bande.

– Monique Gauthier et Michel Bauche, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 13 avril 1973 à Marche-en-Famenne.

– Lilianne Evrard et Roger Salpeteur, de Aye. Ils se sont unis le 6 juillet 1973 à Aye.

– Madianne Mergan et Hedwig Vervisch, de Roy. Ils se sont unis le 14 juillet 1973 à Erembodegem.

– Sonia Willem et Francis Vanhamme, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 14 juillet 1973 à Molenbeek-Saint-Jean.

– Dominique Louwette et Léo Maksymow, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 27 juillet 1973 à Marche-en-Famenne.

– Anne-Marie Delcomenne et Odon David, de Aye. Ils se sont unis le 4 août 1973 à Bande.

– Suzanne Caprasse et Jean Lanners, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 10 août 1973 à Cherain.

– Linda Dalaidenne et Roger Dubart, de On. Ils se sont unis le 17 août 1973 à On.

– Wivina Dewulf et Pierre Delcroix, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 18 août 1973 à Hellebecq.

– Nadine Hugo et Raymond Rauw, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis 31 août 1973 à Francorchamps.

– Nicole Brocard et Robert François, de Marloie. Ils se sont unis le 1er septembre 1973 à Rochefort.

– Paulette Capelle et Roger Rouard, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 15 septembre 1973 à Schaltin.

– Chantal de Le Hoye et François Vandermeersch, de Aye. Ils se sont unis le 22 septembre 1973 à Genval.

– Marie-Louise Rome et Germain Tirtiaux, de Waha. Ils se sont unis le 28 septembre 1973 à Marenne.

– Anita Henet et Jean-Pierre Paulus, de Hollogne. Ils se sont unis le 20 octobre 1973 à Villers-Sainte-Gertrude.

– Marie-Jeanne Deprez et Jean Defenfe, de Marche-en-Famenne. Ils se sont unis le 29 décembre 1973 à Franière.