La Famenne Ardenne Classic ou la grande fête au cyclisme, ce dimanche à Marche (+ itinéraire et horaire)

La fête ne peut qu’être belle. Parce que, pour une fois, les nuages n’ouvriront pas leurs vannes, que les supporters ne devront pas se presser comme des saucisses sous le chapiteau, mais auront tout le loisir de choisir la place idéale pour encourager tous ces champions, pour assister au défilé d’un cortège de voitures où les pilotes savent, eux aussi, jouer des coudes.

La fête ne peut qu’être belle. Parce que les enfants vont vibrer à l’unisson et vivre des moments qu’ils n’oublieront jamais. Quel bonheur pour eux d’assister à la présentation de toutes ces stars du vélo sur la scène magique du WEX, de les aborder sans crainte pour un selfie ou un autographe !

Deux palais et une caravane publicitaire

Dimanche matin, dès 10 h, les palais 3 et 4 du WEX vibreront de plaisir. Eh oui, pour cette cinquième édition, les responsables du CC Chevigny-Libramont ont tout simplement doublé leur site d’accueil. "Désormais, toute la caravane de la course, toutes les équipes prendront ainsi place à l’intérieur, explique Vincent Delvosal, coordinateur général de la FAC. D’un côté, nous réunissons les huit formations du WorldTour et les Lotto Dstny d’Arnaud et d’Axel De Lie. C’est dans ce palais 3 également que tous les coureurs se présenteront à la signature. Toutes les autres équipes prendront place dans le palais 4. C’est également dans celui-ci que les gens pourront partager un bon verre au bar s’ils le souhaitent."

En plus de l’excellence sportive qui leur a, à chaque édition, été décernée par les examinateurs de l’Union Cycliste Internationale (L’UCI), les troupes du président Francis Steifer, la Ville de Marche et le WEX s’ingénient en effet à faire de cette journée une grande fête populaire, d’autant que le cyclisme reste l’un des rares sports où la gratuité est toujours de mise.

"Cette année sera également marquée par une autre innovation, poursuit Vincent Delvosal. Une caravane publicitaire forte d’une vingtaine de véhicules précédera les coureurs d’une demi-heure. Nous espérons, évidemment, que le public lui réservera un bon accueil au bord des routes."

Le top du top

Les fans de vélo, eux, seront, évidemment, aux premières loges. On les comprend. "La présence d’Arnaud et d’Axel De Lie, mais aussi de Rémy Mertz nous fait, évidemment, chaud au cœur. Trois coureurs provinciaux au départ, qui plus est, tous passés par notre club, c’est génial, observe Laurent Mars, manager du Chevigny et directeur de la course. Mais quand on sait que nous accueillons près de la moitié du WorldTour alors que nous en avions tout juste une la première fois, c’est, tout bonnement, phénoménal."

Une chose est sûre. Sur les routes de Famenne Ardenne, ça va batailler ferme tout l’après-midi, mais dans sa forme actuelle, boosté par un public qui lui sera acquis à du 200%, Arnaud De Lie doit pouvoir dompter la concurrence, fût-elle emmenée par le champion d’Europe en personne ou les sbires des plus grosses écuries du monde…

Commissaire Didier Lambert : "Attendez le drapeau vert !"

Directeur des opérations à la zone de police Famenne-Ardenne, le commissaire Didier Lambert sera, évidemment, d’attaque dimanche, ainsi que bon nombre de services de police et de dizaines de signaleurs. Pas moins de deux cents bénévoles seront ainsi à pied d’œuvre.

Ils comptent, évidemment, sur le bon sens et un bout de patience des personnes étrangères à la course. "Hormis l’avenue de la Toison d’or où la circulation sera interdite tout au long de l’après-midi jusqu’à la fin du démontage, tout le parcours sera fermé juste le temps du passage des coureurs", explique le commissaire.

Ce dernier insiste toutefois pour que les automobilistes non concernés évitent au maximum le centre de Marche au moment du départ et de l’arrivée. "Il est, en tout cas, indispensable que chacun se conforme aux injonctions des signaleurs et surtout respecte cette mesure essentielle dans une course cycliste: s’arrêter immédiatement à l’arrivée du drapeau rouge et ne pas repartir avant le passage du drapeau vert !"

Itinéraire et horaire de la course

Départ Wex, 12 h 05

On, 12 h 20, 7 km

Jemelle, 12 h 25, 10 km

Forrières, 12 h 30, 13 km

Côte de Nassogne, 12 h 46, 25 km

Barrière de Champlon, 12 h 54, 31 km

La Roche, 13 h 13, 44 km

Côte d’Ortho, 13 h 17, 47 km

Nisramont, 13 h 27, 54 km

Côte de Filly, 13 h 37, 61 km

Bérismenil, 13 h 46, 67 km

Samrée, 13 h 52, 71 km

La Roche, 14 h 06, 81 km

Vecpré, 14 h 10, 84 km

Côte de Warisy, 14 h 17, 89 km

Quatre-Bras de Gênes, 14 h 20, 91 km

Côte de Roy, 14 h 33, 100 km

Charneux, 14 h 38, 103 km

Hargimont, 14 h 47, 110 km

Marche (1er passage), 14 h 56, 116 km

Hollogne, 15 h 02, 120 km

Côte de Roy, 15 h 08, 124 km

Charneux, 15 h 12, 127 km

Hargimont, 15 h 21, 133 km

Marche (2e passage), 15 h 30, 140 km

Hollogne, 15 h 36, 144 km

Côte de Roy, 15 h 42, 148 km

Marche (3e passage), 16 h 04, 164 km

Côte de Roy, 16 h 16, 172 km

Marche (arrivée), 16 h 39, 188 km

Vite dit

Vitrine

Les autorités communales marchoises, partenaires de l’événement, se réjouissent de la pérennité et surtout de la croissance de l’épreuve. On les comprend d’autant mieux que la couverture médiatique suit le mouvement. La RTBF, Sporza et Eurosport retransmettent en direct les deux dernières heures de course. TV Lux sera également de la partie et assurera même en direct la présentation des équipes.

Avec le président

Trois Luxembourgeois dans la course et un autre au sein du jury des commissaires. Le Bertrigeois Daniel Finck, président provincial, officiera comme juge à l’arrivée.

Près de 6 000 € au vainqueur

Le total des prix en espèces sur cette FAC se chiffre à 15 020 €. Le vainqueur perçoit 5 785 € et son second, 2 895 €. En cyclisme, la tradition veut que ces récompenses tombent dans le pot commun de l’équipe (coureurs, staff) et soient partagées en fin de saison.

Division 2

Pour l’heure, la FAC se situe en classe 1.1 sur le plan mondial. Soit en deuxième rideau derrière les courses dites hors catégorie. Elle attribue 125 points UCI au vainqueur. Les courses de ce type ne peuvent accueillir plus de 50% d’équipes WorldTour parmi celles alignées. Cette année, à Marche, elles seront 8 sur 21 équipes. Toutes doivent aligner un minimum de 5 et un maximum de 7 coureurs.

Quatre passages sur la ligne d’arrivée

L’épreuve comporte 188 km soit 116 et trois circuits locaux de 24 km. En clair, les personnes qui rallieront la Toison d’Or verront les coureurs franchir à quatre reprises la ligne d’arrivée.