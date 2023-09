Vidéo : Le professeur Arsène Burny a lancé avec les écoliers la campagne Télévie de l’Athénée royal de Marche-en-Famenne

Ce message résolument volontariste, on le doit à Arsène Bury, le président-Fondateur de l’opération Télévie venu rendre visite ce jeudi matin aux élèves de l’école fondamentale de l’Athénée royale de Marche.

Le célèbre bio ingénieur gembloutois s’est mis à la disposition des élèves et a répondu à toutes leurs questions de la façon la plus pédagogique possible. Et ce dernier de rappeler toute l’importance de la recherche et des chercheurs, et par là même d’une opération telle que le Télévie qui permet de les financer. "J’espère d’ailleurs sincèrement que certains d’entre vous deviendront d’éminents chercheurs", a-t-il souligné.

Cette visite était effectuée dans le cadre du lancement de la campagne Télévie initiée par la directrice JennIfer Roynet et portée son équipe pédagogique.

Une campagne qui consistera en une marche parrainée dans les rues de Marche le mardi 3 octobre, en un souper et une soirée blind test organisés en collaboration avec l’école de Promotion sociale qui fréquente les locaux de l’Athénée. Mais encore la concrétisation d’un beau projet avec l’hôpital de Marche. Dans le courant de l’automne, les écoliers pourront visiter le service pédiatrique l’hôpital Vivalia de Marche et initier une forme de parrainage avec les enfants qui y sont hospitalisés. L’ASBL K-Dolls est partenaire de ce projet. L’Athénée royal de Marche qui annoncera encore l’organisation d’autres animations avant la soirée finale du Télévie organisée au printemps prochain.