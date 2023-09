À Marche-en-Famenne, le quartier de La Fourche vient d’entamer sa mue avec la construction de 66 nouveaux logements d’ici 2026

"C’est la première étape d’une mue qui prendra des dizaines d’années, explique le président de la Famennoise, Jean-François Pierard. En effet, les 150 maisons composant le quartier actuel de la Fourche datent du milieu des années 1970. Propriétés de la Famennoise, ces dernières souffrent, depuis leur conception, de très nombreux problèmes techniques qui ne cessent de s’amplifier au fil des ans, provoquant de réels problèmes de salubrité de ces logements. Il était donc important et urgent d’agir pour"requalifier"ce quartier de La Fourche. Cette opération vient de débuter aujourd’hui et s’échelonnera dans le temps."

Les 150 maisons qui composent le quartier actuel de La Fourche datent du milieu des années 70 et rencontrent bon nombre de problèmes énergétiques. ©-ÉdA

Un objectif de 300 logements pour requalifier le quartier

Le président de la Famennoise poursuit: "Notre objectif, pour les prochaines années, est de construire 300 nouveaux logements. Une moitié d’entre eux consistera dans le renouvellement, après démolition, du quartier de La Fourche. Et l’autre moitié consistera dans la construction de 150 nouveaux logements destinés à répondre à la demande d’attribution de logements publics".

La première phase des travaux entamés ces derniers jours entre dans cette optique de construction de nouveaux immeubles.

La construction des nouveaux logements vient tout juste de débuter à côté de l’école Saint-Martin. ©-ÉdA

66 nouveaux logements construits d’ici la fin 2026

Concrètement, cette première phase du projet "Quartiers en transition" prend place sur les terrains situés au nord de l’école Saint-Martin. "Cette première phase consiste tout d’abord dans la construction neuve de 12 logements sociaux basse énergie et l’aménagement de leurs abords qui devraient être disponibles fin 2024. Mais encore la construction neuve de 34 logements sociaux basse énergie, l’aménagement d’un espace communautaire polyvalent et l’aménagement de leurs abords disponibles, quant à eux, en 2025, précise Isabelle André, la directrice de la Famennoise. Ces 46 nouveaux appartements et leurs abords, qui représentent un budget global qui approche les 9 millions€, sont destinés à assurer le relogement de la première partie des habitants du quartier de La Fourche avant la démolition de leurs maisons actuelles".

Dans la continuité de la requalification du quartier de La Fourche, La Famennoise a adhéré au programme de création de logements publics à Haute Performance Environnementale (HPE). "Fin 2022, notre projet de création de 20 logements HPE a été retenu par le ministre Collignon, poursuit Isabelle André. L’objectif est toujours ici de créer de nouveaux logements afin de pouvoir y reloger les habitants avant la démolition progressive de leur ancien quartier et de permettre l’extension du nouveau quartier. Ces 20 logements devraient être finalisés au plus tard pour le 3e trimestre 2026."

La directrice précise encore: "Les phases ultérieures de création de logements pourront se réaliser suivant différentes formules encore à déterminer par La Famennoise (partenariat public-privé (PPP), Community Land Trust (CLT)…) de manière à favoriser une certaine mixité sociale".

Les administrateurs de la Famennoise ont lancé officiellement le chantier ce mercredi 20 septembre. ©-ÉdA