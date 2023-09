Souffrant d’un handicap, Valérie Hick participera au 5e Doc’Riders organisé en Famenne ce week-end: "Le vélo, ma nouvelle chaise roulante"

Pas moins de 124 équipes de 3 ou 4 cyclistes sont inscrites. Celles qui s’élanceront sur 200 km auront 24 heures pour revenir à Marche, 12 heures pour celles sur 100 km. Parmi ces équipes "Les Glorias", composée de deux régionaux, Gilbert Van Belle et Martine Debroux, accompagnés de Valérie Hick, de Verviers.

Pour cette dernière, le défi sera encore plus de taille. "Quand j’ai couru les 20 km de Bruxelles, Médecins du Monde m’a proposé de compléter une équipe, explique le Marchois Gilbert Van Belle. Une personne qui a été bénévole deux ans a décidé de se lancer sur 100 km. Elle est atteinte d’un trouble neurologique, qui la limite notamment dans la maîtrise de ses membres. On sera ses accompagnants et aidants."

Cette personne, c’est Valérie Hick, 47 ans, qui souffre de polyradiculoneuropathie, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation des nerfs. "J’ai été en chaise roulante un certain temps. Le vélo, c’est ma nouvelle chaise roulante, confie celle-ci. M’asseoir sur une chaise, ou marcher 2 ou 3 km, je ne sais pas. À vélo, je me sens bien mieux. Grâce à la position, j’étire la fibre musculaire et la moelle épinière. J’ai fait du hip-hop et yoga, des disciplines aux postures semblables. Je n’avais jamais imaginé que le vélo me procurerait des effets aussi bénéfiques."

1 700 km depuis fin mai

Valérie Hick poursuit: "On m’a d’abord prêté un vélo. Il ne convenait pas aux longues distances. J’en ai acheté un, un musculaire. Pas un électrique, j’ai du mal à rouler avec un tel vélo car je n’ai pas de sensations dans les jambes. Encore fallait-il qu’il me convienne complètement. Un vélociste de Pépinster, les Cycles Henket, m’a soutenue, en l’équipant notamment d’une fourche adéquate. Car j’ai aussi un problème au canal lombaire et je dois rouler en position très étirée. Toute une équipe s’est mise en place autour de moi. Mon kiné m’a établi un plan d’entraînement. Je l’ai suivi à la lettre, peu importe la météo. Depuis fin mai, j’ai roulé 1 700 km. Il y a peu, j’ai roulé 80 km avec 750 m de dénivelé positif sans m’arrêter. Au début, je pensais que je ne saurais pas faire le Doc’Riders. En février, on m’opérait encore. Je l’aborde sereinement".

Valérie Hinck insiste aussi: "Ce n’est pas parce qu’on a des ennuis de santés qu’on doit s’isoler. Je ne me suis jamais coupée du monde. Je me suis toujours adaptée".

Après une première expérience sur le Doc’Riders en 2022, la Commune de Nassogne alignera deux équipes. ©/

Le personnel des Communes se mobilise aussi

Les agents communaux se mobilisent aussi. Déjà dans le peloton en 2022, la Commune de Nassogne sera à nouveau au départ, avec non plus une équipe mais bien deux.

Corentin Lambert, Stéphane Pierard et Abdul Biyik sont de retour, avec Lionel Mouton, qui remplacera Quentin Paquet.

Le personnel féminin rejoint aussi les rangs, avec "Les tortues guerrières de Nassogne": Sophie Degand, Bernadette Schmitz, Justine Fourny et Peggy Vandorpe.

À Hotton aussi

La Commune de Hotton a aussi inscrit deux équipes: "Les Étoiles filles lentes hottonnaises" (Fabienne Deprez, Vanessa Houziaux, Marie Morant, Carole Raskin), et "Les vél’Hotton" (Simon Habran, Nadine Delatinne, Nathalie Perilleux, David Lescrenier). La Deuxième équipe "Les Vél’Hotton" pourra finalement prendre le départ: "Nous avons peiné à récolter les 1 500 € nécessaires pour pouvoir participer, mais nous y sommes arrivés", explique Simon Habran, échevin.

Pour soutenir Les Glorias: https ://fundraise.medecinsdumonde.be/projects/les-glorias, Facebook: Les Glorias