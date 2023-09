Tribunal de Marche : un père accusé d’avoir pris des photos dénudées de sa propre fille

Des clichés qui auraient été revendus à un prétendu "client". Le père de la jeune fille, en proie à des problèmes financiers, aurait de la sorte vendu l’image de sa fille. Mais la trace de ce prétendu client n’a jamais été trouvée.

Une caméra dans la chambre conjugale

Suite à ces dénonciations, le père de famille, un quadragénaire, a été arrêté. Des caméras ont aussi été retrouvées dans la chambre conjugale et dans la salle de bain.

Le quadragénaire a reconnu les avoir placées pour espionner son ex-compagne, la mère de sa fille, afin de vérifier si elle n’entretenait pas une relation extraconjugale.

Le dossier avait commencé à être examiné en août de l’an dernier par le tribunal correctionnel de Marche. Le prévenu était alors sous mandat d’arrêt pour faits de voyeurisme, d’atteinte à l’intégrité sexuelle et détention d’images pédopornographiques. Il s’était dit victime d’une forme de machination de sa fille.

Le dossier a été remis dans l’attente d’un avis d’un centre de santé mentale.

Un an plus tard, le dossier est de retour devant le tribunal. Le prévenu comparait désormais libre. Mais il nie toujours ce qu’on lui reproche par rapport à sa fille.

Avocat de la jeune fille et de sa maman, Me Mathieu Robert évoque une adolescente considérée comme un "objet de perversion et de manipulation de son père".

Pour le parquet, la substitut Amandine Martin estime aussi que la parole de l’adolescente doit être crue.

"Nous avons un père qui n’a pas hésité à se servir de sa fille pour assouvir ses fantasmes", dit la représentante du ministère public, qui requiert 4 ans de prison avec un éventuel sursis.

Les doutes soulevés par la défense

À la défense, Me Sylvain Danneels égrène, lui, des doutes face à ce qui pouvait être considéré comme des indices. L’adresse IP de l’ordinateur utilisé par le prévenu ? "Il s’agit de l’adresse IP du ménage et la fille de mon client aurait pu utiliser l’ordinateur", estime l’avocat.

Même chose pour l’adresse e-mail utilisée pour échanger les photos.

Le fond apparaissant sur certains clichés ne correspond aussi à aucune pièce de la maison, selon l’avocat du prévenu.

Le quadragénaire sollicite dès lors son acquittement. Jugement le 12 octobre.