En pleine mutation à Marche-en-Famenne, l’e-Square devient un Tiers-Lieu destiné à imaginer et créer les projets numériques de demain

Mais qu’est-ce, au fond, qu’un tiers-lieu ? " Ce sont des lieux que l’on appelle" tiers"car ce sont des espaces collectifs à l’ambiance particulière qui se trouvent entre la maison et le lieu de travail, dans lesquels on peut travailler comme à la maison, explique l’échevine de la transition numérique, Valérie Lescrenier. Ouvert sur son territoire, le tiers-lieu se développe au gré des besoins émis par ses usagers et a pour ambition de devenir un lieu de référence pour toutes les questions touchant à l’enteprenariat, au numérique, à la transition écologique,…"

Un néo-Hub piloté par l’e-Square et Idélux

La Ville de Marche et l’ASBL e-Square ont, en effet, répondu à divers appels à projets tant européens (FEDER) que wallons, obtenant ainsi des subsides permettant de mettre en œuvre cette politique de développement. "Si Marche veut rester au top de l’emploi, il est important pour une petite ville comme la nôtre de susciter la création, l’innovation, non seulement des Marchois, mais également des habitants de la Famenne et du Sud-Namurois, insiste le bourgmestre André Bouchat. Au total, nous venons donc d’obtenir la somme de 2,1 millions d’€ de subsides pour développer ce Tiers-Lieu. Avec notamment un néo-Hub, une structure qui sera pilotée conjointement par le personnel de l’e-Square et d’Idélux et permettra de proposer aux porteurs de projets et entrepreneurs innovants de la p rovince un accompagnement pour les phases d’idéation, de conception et de tests de produits avant de transmettre leurs dossiers à la Sowalfin. Bref, un formidable outil pour développer l’innovation. Il faut à présent tout mettre en œuvre pour créer une émulation collective autour de ce Hub."

Le Tiers-Lieu, abrité dans le bâtiment blanc du complexe Saint-François, bénéficiera aussi d’une rénovation énergétique d’envergure, via 1 080 060 € versés par l’Europe.

Ce que propose l’e-Square aujourd’hui

– Un espace de coworking et de travail partagé d’environ 600 m2 au service des salariés, des indépendants, des sociétés,…

– Un atelier de fabrication numérique de 200 m2 proposant tant l’accompagnement que la conception numérique spécialisée dans le bois grâce à différents outils (CNC numérique, découpeuse laser,…) et accessibles tant aux entreprises qu’aux porteurs de projets et particuliers.

– Le siège du nouveau néo-Hub de la province de Luxembourg et de son programme e-Cube proposé conjointement par l’ASBL e-Square et Idélux, expliqué ci-dessus.

– Un lieu d’animations, de rencontres, de formations proposés par divers partenaires privés ou publics.

– À partir de fin septembre, l’IFAPME proposera, au sein du Tiers-Lieu marchois, trois formations spécifiques en lien avec le lieu: décorateur d’intérieur, conseiller en image et marketing digital. Localiser ces formations au sein de l’e-Square permet d’offrir aux apprenants tous les outils que propose le tiers-lieu pour développer tant leurs compétences techniques, technologiques que leurs activités de futurs entrepreneurs (inscriptions: www.ifapme.be)

Le Tiers-Lieu l’e-Square abrite également des cellules de coworking, mais est également un lieu d’animations, d’échanges, de formations. ©-Marche

Des services de la Ville de Marche vont rejoindre le Tiers-Lieu

Le Tiers-Lieu marchois a encore bien des projets pour se développer et encore renforcer les liens entre toutes les personnes qui font vivre l’endroit.

Dès janvier 2024, le 1er étage du bâtiment blanc du complexe des Pères franciscains accueillera certains services de la Ville. C’est ainsi que l’Espace public numérique (EPN), jusqu’alors situé dans le bâtiment des Carmes, prendra ses quartiers au sein du bâtiment ainsi que les services suivant de la Ville: informatique, transition écologique et numérique, Plan de cohésion sociale (PCS), Agence de développement local (ADL) et les services liés à la prévention. Au total, ce seront plus de trente agents communaux qui y prendront leurs quartiers.

Dans la foulée de 2024, le Tiers-Lieu ambitionne également de transformer le 2e étage en un lieu spécifique dédié aux start-up et entreprises, de proposer un cursus spécifique autour de la technologie drones.

"D’un point de vue du bâti, différentes études sont en cours afin d’inscrire le bâtiment dans une démarche de transition écologique avec notamment un projet de verdurisation d’une des façades du Tiers-Lieu", précise l’échevine Valérie Lescrenier.

L’équipe d’animation du Tiers-Lieu l’e-Square. ©-Marche

Toutes les infos sur ces activités sur https://https ://e-square.marche.be/ou via les réseaux sociaux

https ://esquare.marche.be