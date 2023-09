Charlie Winston, Alice on the Roof, Guillermo Guiz, Calumny, Zaï Zaï,… De grands moments culturels en perspective cette saison à la MCFA

Et dans cette programmation encore une fois foisonnante, impossible de ne pas cibler quelques grands moments comme les retours de Charlie Winston et Alice on the Roof au rayon musical, ou encore Guillermo Guiz et le spectacle Zaï Zaï qui transposera sur scène l’univers déjanté de la BD de Fabcaro. En n’oubliant pas non plus que c’est en s’éloignant parfois des sentiers par trop balisés que l’on fait les meilleures découvertes. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges…

Avec cette saison également la possibilité offerte aux jeunes de 16 à 26 ans de découvrir quatre spectacles gratuitement sur réservation, lors de soirées portes ouvertes.

Guillermo Guiz présentera son nouveau spectacle en mode cabaret le ©

La saison lancée ce vendredi 15 septembre avec "D’office"

Les trois coups de la saison culturelle 2023-2024 de la MCFA seront donnés ce vendredi 15 septembre à 20 h 30 à Marche, avec le spectacle D’Office de la Compagnie Zinneke Kabuki qui sera proposé gratuitement pour l’occasion. Un spectacle de pantomime ionterprété par deux acteurs, avec peu de décor, pas d’accessoires, pas de texte. Seuls les corps parleront !

1. Musique

Les têtes d’affiches se bousculeront une nouvelle fois à la MCFA avec notamment les retours de Charlie Winston et Alice on the Roof, mais également le duo électro Calumny qui cartonne depuis deux ans.

– La saison musicale débutera une nouvelle fois avec le concert d’ouverture du festival de musique baroque en Famenne-Ardenne (MuBaFa). Le vendredi 13 octobre, la MCFA accueillera les Muffatti qui interpréteront une série de motets vénitiens.

– Musique classique toujours le vendredi 20 octobre avec le concert de gala annuel de la Musique royale des guides, au profit de deux associations venant en aide aux personnes handicapées, l’ASBL Andage à Marche et HAIM à Andenne.

Alice on the Roof reviendra à la MCFA en mode piano-voix le vendredi 10 novembre. ©– Dalia Nostrabadi

– Après quelques détours par le cinéma, Alice on the Roofreviendra à la MCFA le vendredi 10 novembre dans un concert piano-voix et interprétera en avant-première les titres de son futur 3e album.

– Le samedi 16 décembre, c’est le groupe electro Calumny qui se produira dans le cadre du concert Hotte n’Roll organisé depuis dix ans par la Maison de jeunes de Marche. Un concert lors duquel on paie sa place en offrant un jouet au profit des enfants défavorisés.

– L’un des grands moments de la saison musicale sera sans conteste le retour à la MCFA de Charlie Winston le samedi 27 janvier 2024. Cet artiste généreux qui interprétera ses plus grands succès comme Like a Hobo, In your hands, Dusty men mais aussi des chansons issues de son dernier album As I Am, fruit d’une collaboration avec Vianney.

Le duo electro Calumny se produira à la MCFA le 16 décembre prochain dans le cadre des dix ans du concert caritatif "Hotte n’Roll" organisé par la Maison de jeunes de Marche-en-Famenne. ©– Martin de Gennes

– Didier Laloy célébrera ses 30 ans de carrière en mode symphonique le samedi 3 février 2024. Un véritable voyage musical.

– Plusieurs fois dans la saison, on retrouvera une série de concerts en décentralisation dans des genres divers. Musique du monde le 2 décembre avec Las Lloronas à La Roche ; entre éthiogroove et afrobeat avec Azmari le samedi 20 avril 2024 à Rendeux et blues-rock le samedi 25 mai à Grandmenil avec Aucklane, une artiste à découvrir si ce n’est déjà fait.

2. Sur scène

Parmi tous les spectacles proposés cette saison à la MCFA, citons de manière non exhaustive:

– Guillermo Guiz viendra présenter le samedi 128 novembre son nouveau spectacle de stand-up intitulé En train d’écrire le prochain. Cette soirée, en mode cabaret, sera l’un des grands moments de la saison, mais elle affiche d’ores et déjà complet.

– Les 24, 25 et 26 novembre, la Compagnie Tempo d’Eole présentera A. Bois, un spectacle de cirque équestre sous un chapiteau sur le parking Saint-François à Marche.

Les 24, 25 et 26 novembre, la Compagnie Tempo d’Eole présentera A. Bois, un spectacle de cirque équestre. ©

– Le collectif Une Tribu proposera Pouvoir le vendredi 1er décembre à la MCFA, un spectacle de théâtre de marionnettes pour adolescents.

– La Compagnie les Plaisirs Chiffonnés présentera Duni, la nature crie le vendredi 12 janvier 2024. Soit une succession de tableaux abordant les sujets de l’injustice climatique, des rapports entre les pays du Sud et du Nord et l’héritage de la colonisation.

– Le vendredi 9 février 2024, le comédien Jean-Claude Pirauxproposera son nouveau spectacle seul en scène, intitulé Au bout des planches.

– L’un des coups de cœur de la saison sera à découvrir le vendredi 16 février. Avec Zaï Zaï, le collectif Mensuel fait revivre sur scène l’univers de la BD humoristique de Fabcaro.

La transposition sur scène de l’univers de la BD humorisitique de Fabcaro sera sans conteste l’un des moments forts de cette saison. ©– Véronique Vercheval

– Autre pièce à découvrir, Kano interprétée par les Argonautes le jeudi mars et qui traite de la question de la migration

– Le vendredi 22 mars 2024, le Théâtre de la chute invite à prendre un verre avec Baudelaire au Studio des Carmes dans L’Héautontimoroumenos, spectacle composé de poèmes en vers et en prose choisis dans l’œuvre de Baudelaire, qui sont accompagnés de compositions blues-rock.

3. Jeune public

À la MCFA, les enfants ne sont jamais oubliés et disposent, eux aussi, de plusieurs rendez-vous rien que pour eux dans la saison. En voici quelques-uns:

– Le samedi 14 octobre, à 10 h, à la bibliothèque publique de Saint-Hubert, Les Liseuses Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska proposeront Sous la feuille de salade, autant d’histoires, prétexte à un voyage dans l’univers d’un potager.

– Du 23 décembre au 7 janvier 2024, Noël au théâtrereviendra rythmer les après-midis d’hiver des enfants avec 13 spectacles et 2 films familiaux programmés aux quatre coins du territoire Famenne-Ardenne. Les réservations seront ouvertes dès le 10 novembre sur www.culturama.click.

– Comment survivre quand le monde s’écroule perpétuellement sous vos pieds ? La réponse à cette question vous sera livrée par le duo clownesque Okidok dans son spectacle familial In Petto proposé le dimanche 11 février 2024 à 15h à la MCFA.

– Le dimanche 17 mars 2024, à 15 h, les Royales marionnettes présenteront leur spectacle familial Poucet, alliant conte et marionnettes. À voir dès 8 ans.

Les Royales marionnettes présenteront "Poucet", leur spectacle familial le 17 mars 2024. ©– Fabrice Mertens

– Bloutch, c’est un duo musical à deux voix, une guitare, un ukulélé, un accordéon et une batterie à écouter le samedi 3 mars 2024 à 10h à Poix-Saint-Hubert.

– Le dimanche 12 mai 2024 à 16 h, le collectif Les Alices présentera à la MCFA son spectacle Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux, un rituel d’écoute à apprécier de 2 à 4 ans.

4. Expositions

– Outre le spectacle D’Office, la saison culturelle s’ouvrira également par le vernissage de l’exposition Nuit d’encre à découvrir du 15 septembre au 19 janvier 2024 à la MCFA. Une exposition qui permettra de découvrir l’univers de 17 graveurs inspirés par la nuit et l’obscurité.

– Du 14 février au 29 mars 2024, la MCFA interrogera notre perception de la forêt via les regards du photographe érezéen Martin Dellicour (photo), exposés dans l’exposition intitulée La forêt qui plantait des arbres.

Du 14 février au 29 mars 2024, la MCFA interrogera notre perception de la forêt via les regards du photographe érezéen Martin Dellicour. ©– Martin Dellicour

– Du 22 avril au 14 juin 2024, Vous allez voir ce que vous allez voir permettra de donner un coup de projecteur aux œuvres (dessins, peintures, céramiques et gravures) souvent lumineuses, toujours libres et ingénieuses, des artistes de l’Atelier 17 de l’ACIS Clairval.

– Mais aussi des expositions en décentralisation comme Reg (arts) croisésdu 17 au 26 novembre à la salle Concordia d’Érezée ; l’exposition des artistes de Manhay à l’église d’Oster du 26 au 28 janvier 2024 ou encore le parcours d’artistes de Rendeuxles 15 et 16 juin 2024.